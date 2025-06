Nekdanja svetnica SDS se je igrala pravnico, zdaj je v priporu

Serijsko vlaganje tožb in odvzeta poslovna sposobnost

Serijsko vlaganje tožb je Murekar prakticirala v času mandata v ljubljanskem mestnem svetu, kjer je funkcijo opravljala med letoma 2010 in 2014. Po poročanju Dnevnika je z vlaganjem tožb v relativno kratkem času blokirala delo sodišča, ocenili pa so, da škoduje tudi sebi, ker bi morala plačati stroške sodnih postopkov. Sodišče ji je zato pred več kot desetimi leti delno odvzelo poslovno sposobnost, postavljen ji je bil tudi skrbnik (center za socialno delo) za zastopanje v sodnih postopkih.

Gradbenica pravno pomaga

Vendar ji "pravna žilica" ni dala miru, piše Dnevnik. Brez ustrezne izobrazbe, z diplomo iz gradbeništva, je namreč v zameno za plačilo ponujala pravno pomoč v sodnih in upravnih postopkih, zato se je v četrtek pred ljubljansko okrajno sodnico Mojco Lendvaj Brecelj znašla zaradi kaznivega dejanja nezakonitega dajanja pravne pomoči.

Paznikov ni dovolj

Narok so opravili po videokonferenčni povezavi, ker je niso mogli pripeljati na sodišče zaradi kadrovskih težav v zaporu. Obtožb Murekar ni priznala, glavna obravnava pa se bo začela v ponedeljek. Nekdanja mestna svetnica SDS se je sicer znaša v priporu, ker se ni odzivala na vabila sodišča, zato so razpisali evropski priporni nalog. Po neuradnih podatkih Dnevnika so jo prijeli na Poljskem.

Izbrisana, ki še vedno sprejema pošto v mestnem svetu

Časnik še piše, da je Murekar dejala, da nima stalnega bivališča, na vprašanje, kje sprejema pošto, pa je odvrnila, da na Mestnem trgu 1, torej na sedežu ljubljanske mestne občine. Pri tem je vztrajala, čeprav je sodnica ugovarjala, da tam ni poštnih nabiralnikov in to ni naslov za vročanje. Potem je dejala, da nima državljanstva, čeprav je sodnica ugotovila, da ima slovensko. "Bila sem izbrisana," je zatrdila Murekar. Povedala je tudi, da je brez poklica in zaposlitve, brez dohodkov in premoženja.