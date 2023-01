Princ Harry iskreno: Po smrti matere sem jokal le enkrat

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Imel sem občutek, da so vsi čutili, kot da poznajo najino mamo, tista dva, ki sva ji bila najbližje, pa v tistem trenutku nisva bila sposobna pokazati čustev," je v intervjuju povedal princ Harry. Foto: Reuters

Britanski princ Harry je v intervjuju, ki ga bodo drevi predvajali na televiziji ITV, dejal, da je po smrti matere, princese Diane v nesreči leta 1997, le enkrat jokal, in sicer na njenem pogrebu. Harry je intervju dal pred za v torek načrtovanim izidom njegove knjige Spare (Rezerva), katere vsebina že nekaj dni razburja britansko javnost.

Intervju bodo v celoti predvajali zvečer, omenjena izjava pa je iz napovednika, ki ga je objavila britanska televizija, poročajo tuje tiskovne agencije. Intervju s Harryjem bo danes objavila tudi ameriška mreža CBS, v ponedeljek pa še ameriška televizija ABC.

"Jokal sem enkrat, na pogrebu. In bilo je nenavadno, dejansko sem imel občutek krivde, ko sem hodil okoli Kensingtonske palače. Mislim, da je imel tudi William ta občutek," je v intervjuju dejal princ. Povedal je, da so ga v jok spravile solze številnih žalujočih, ki so mu stiskali roko.

"Imel sem občutek, da so vsi čutili, kot da poznajo najino mamo, tista dva, ki sva ji bila najbližje, pa v tistem trenutku nisva bila sposobna pokazati čustev," je Harry, ki je bil ob smrti matere star 12 let, dejal o tem, kako sta se počutila s tri leta starejšim bratom, prestolonaslednikom princem Williamom.

Nova knjiga princa Harryja še pred izidom razburja javnost

Harryjeva knjiga bo izšla v torek, a je na dan že prišel del njene vsebine. Med drugim naj bi v njej opisal, kako ga je starejši brat fizično napadel, kako je izgubil nedolžnost in užival mamila, piše tudi o tem, kako sta brata nasprotovala poroki očeta, kralja Karla III., s Camillo Parker-Bowles, češ da sta se bala, da bo zlobna mačeha.

V knjigi princ tudi trdi, da je v času vojaškega služenja v Afganistanu ubil 25 talibanov, pri čemer izpostavlja, da ni videl žrtev kot ljudi, pač pa kot šahovske figure.

Na omenjeno izjavo so se odzvali talibani, do nje pa so kritični tudi v britanski vojski, češ da Harry ogroža afganistanske veterane. "Zlorabil je zaupanje vojske, tako kot je izdal družino," je dejal polkovnik Tim Collins.

Medtem ko britanski tisk zadnje dni poroča o vsebini knjige, kraljeva družina molči. Po navedbah virov blizu Williama naj bi ta molčal "v dobro družine in države". Harry se dobro zaveda, da se William ne bo maščeval, je za Sunday Times dejal neimenovani prijatelj princa Williama.

38-letni Harry in njegova tri leta starejša soproga Meghan Markle sta pred tremi leti zapustila ožji krog kraljeve družine in se preselila v ZDA. Odtlej sta poskrbela že za več odmevnih intervjujev, v katerih sta razkrila skrivnosti iz kraljeve palače. Nazadnje sta pritegnila pozornost z odmevno Netflixovo dokumentarno serijo v šestih delih, v kateri sta predstavila svojo plat zgodbe razkola.