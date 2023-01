Očeta in brata si želim nazaj, pravi princ Harry

Prihodnji teden bo izšla knjiga Spare (Rezerva), biografija britanskega princa Harryja, v kateri naj bi razkril nove podrobnosti o odraščanju v kraljevi družini in dogodkih, ki so privedli do razdora med njim in sorodniki. Izid knjige bosta spremljala intervjuja na britanski televiziji ITV in ameriški televiziji CBS, ki ju bodo predvajali v nedeljo, že zdaj pa so objavili napovednik, v katerem je več odmevnih prinčevih izjav.

"Do zdaj nista pokazala nobene pripravljenosti na spravo," je v intervjuju za ITV dejal Harry, "svojega očeta si želim nazaj. Svojega brata si želim nazaj."

V intervjuju za CBS je medtem izjavil, da se počuti izdanega, ker naj bi Buckinghamska palača v medije pošiljala zgodbe o njem in njegovi ženi Meghan Markle.

"Moto moje družine je Nikoli se ne pritožuj, nikoli ne pojasnjuj. Toda to je le moto. V resnici dajejo informacije dopisnikom, ki potem objavljajo te zgodbe," je izjavil Harry in dodal, da se po drugi strani nikoli niso oglašali njemu v bran.

Harry je dejal tudi, da ne vidi možnosti, da bi še kdaj postal polnopravni član kraljeve družine. "Rad bi družino, ne institucije," je pojasnil, "njim pa se zdi bolje, da midva še naprej veljava za negativca."

10. januarja, dva dneva po objavi intervjujev, bo izšla Harryjeva dolgo pričakovana biografija Spare (Rezerva). Naslov Spare se nanaša na uveljavljeno izjavo, da mora vsak monarh zagotoviti "naslednika in rezervnega naslednika" oziroma "heir and a spare" v angleščini.

"Z navdušenjem napovedujemo izjemno osebno in čustveno močno zgodbo princa Harryja, vojvode Susseškega," so ob razkritju dneva izida sporočili iz založbe Penguin Random House, "S svojo surovo, neizprosno iskrenostjo je knjiga Spare prelomna publikacija, polna vpogleda, razkritja, raziskovanja samega sebe in težko pridobljene modrosti o večni premoči ljubezni nad žalostjo."

