Razkriti še nikoli videni posnetki otrok princa Harryja in Meghan #foto

Princ Harry in Meghan Markle v novem dokumentarcu na Netflixu nista razkrila le do zdaj neznanih podrobnosti o svojem sporu z britansko kraljevo družino, ampak sta pokazala tudi posnetke ter fotografije sina in hčerke, ki jih do zdaj javnost še ni videla.

Netflixov dokumentarec, v katerem sta princ Harry in njegova žena Meghan Markle izrekla vrsto zamer do britanskega dvora, razburja javnost tako na Otoku kot drugod po svetu. Članom kraljeve družine očitata, da so ju izločili iz družinskega kroga in v britanske medije celo plasirali negativne zgodbe o njiju. Harry je med drugim izjavil, da so njegovi sorodniki zamerili njegovi ženi, ker je njena priljubljenost prerasla njihovo, in jo zato poskušali očrniti v očeh javnosti.

Dokumentarec pa ima tudi pozitivnejše trenutke, predvsem tiste, posvečene njunima otrokoma, sinu Archieju in hčerki Lilibet. Med drugim so prikazali vrsto njunih posnetkov in fotografij, ki jih javnost do zdaj še ni videla.

Foto: Profimedia

Foto: Profimedia

Foto: Profimedia

Foto: Profimedia

Foto: Profimedia

V enem od posnetkov je mogoče tudi slišati pogovor Harryja s triletnim sinom, pri čemer je pozornost marsikoga vzbudilo to, da malček govori z ameriškim naglasom.

Prikazani so tudi posnetki prvih korakov zdaj 16-mesečne Lilibet, o kateri je Meghan dejala: "V družino je prinesla občutek popolnosti."

Foto: Profimedia

Foto: Profimedia

Oglejte si še: