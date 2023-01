Princ Harry v uniformi nacista: trdi, da sta jo predlagala William in Kate

Še preden bo 10. januarja izšla knjiga Spare (Rezerva), biografija britanskega princa Harryja, v javnost curljajo eksplozivne podrobnosti iz nje. V njej mlajši sin kralja Karla III. razkriva bolj in manj znane podrobnosti iz svoje preteklosti, med drugim se je po poročanju Page Six dotaknil tudi škandala iz leta 2005, ko so ga na neki zabavi v maskah ujeli našemljenega v nacista.

Foto: Profimedia

38-letni Harry je v knjigi za neposrečen kostum okrivil starejšega brata Williama in njegovo zdajšnjo ženo Kate, poroča Page Six. Sam se je odločal med kostumoma pilota in nacista, nato pa za nasvet vprašal "Willyja in Kate".

"Poklical sem ju in vprašal, kaj mislita, in odgovorila sta mi, naj oblečem nacistično uniformo," je Harry po poročanju Page Six razkril v knjigi. Dodal je, da sta William in Kate ob pogledu na njegov kostum "jokala od smeha", ker se jima je zdel še bolj smešen kot Williamov kostum leva, za katerega je med drugim oblekel pajkice.

Foto: Guliverimage

Po zabavi so fotografije 20-letnega princa v nacistični uniformi hitro prispele v medije in Harryja postavile v središče velikega škandala. "To je bila ena največjih napak v mojem življenju," je v knjigi po poročanju Page Six še zapisal Harry, ki naj bi starejšemu bratu močno zameril, da se je takrat potuhnil in ni prevzel vsaj dela odgovornosti za incident.

Da odnos med bratoma že dolgo ni bil rožnat, razkriva še eno pričevanje iz knjige Spare, ki je pricurljalo v medije. Po poročanju Guardiana je Harry v knjigi popisal tudi hud prepir z Williamom, ki ga je v nekem trenutku celo fizično napadel.

Foto: Guliverimage

Harry v knjigi trdi, da se je William takrat obregnil ob njegovo ženo Meghan Markle ter jo oklical za "težko", "neolikano" in "osorno", nato pa se je prepir še zaostril. Po Harryjevih trditvah ga je William nenadoma "zgrabil za ovratnik, mi strgal verižico in me sunil na tla."

Ob padcu je priletel na pasjo posodo, je dodal, ta se je pod njim zlomila in mu poškodovala hrbet. William ga je nato pozval, naj ga udari nazaj, a Harry tega ni hotel, po poročanju Guardiana še piše v knjigi, ki bo glede na te zapise ob izidu močno razburkala javnost. V Buckinghamski palači se medtem na navedbe še niso odzvali.

Oglejte si še: