Napoved: knjiga princa Harryja bi lahko imela uničujoče posledice

"Posledice te knjige bodo daljnosežne in bi lahko bile uničujoče," je poznavalec britanske kraljeve družine Richard Fitzwilliams za Daily Mail komentiral knjigo Spare (Rezerva), ki jo bo v začetku januarja izdal princ Harry. Naslov Spare se nanaša na uveljavljeno izjavo, da mora vsak monarh zagotoviti "naslednika in rezervnega naslednika" oziroma "heir and a spare" v angleščini.

"Z navdušenjem napovedujemo izjemno osebno in čustveno močno zgodbo princa Harryja, vojvode Susseškega," so ob razkritju dneva izida sporočili iz založbe Penguin Random House, "S svojo surovo, neizprosno iskrenostjo je knjiga Spare prelomna publikacija, polna vpogleda, razkritja, raziskovanja samega sebe in težko pridobljene modrosti o večni premoči ljubezni nad žalostjo."

Zaradi te "surove, neizprosne iskrenosti" knjige pa so v Buckinghamski palači precej zaskrbljeni, je zatrdil Fitzwilliams. "Sploh zato, ker se je vladavina kralja Karla III. šele začela," je dodal.

Kraljevi poznavalec je prepričan, da bi moral princ Harry z objavo svojih spominov počakati še vsaj nekaj let. "Tudi Edward VII., poznejši vojvoda Windsorski, je z objavo svoje zgodbe počakal do leta 1951," je dejal o Harryjevem predniku, stricu kraljice Elizabete II., ki se je zaradi zveze z ločenko odpovedal prestolu.

Foto: Guliverimage/Imago Sports

Da bo Harryjeva knjiga povzročila ogromno razburjenja, se je za Daily Mail strinjal tudi publicist Mark Borkowski, ki je napovedal, da bo ob izidu povzročila "veliko škode kraljevi družini".

"Kralj bi se mu lahko maščeval tako, da bo njegovima otrokoma odrekel naziva princa in princese, morda pa njemu in ženi Meghan celo odvzel naziva vojvode in vojvodinje," je dejal in dodal, da bodo letošnji božični prazniki za kraljevo družino precej "živčni, saj bodo v pričakovanju najhujšega".

Foto: Guliverimage/AP

Knjiga Harryjevih spominov, v kateri naj bi med drugim popisal svoj odziv na smrt matere Diane pred 25 leti in o tem, kako je ta izkušnja vplivala na njegovo življenje, bi po prvotnih načrtih morala iziti že letošnjo jesen. Po smrti babice, kraljice Elizabete II. septembra letos, pa naj bi Harry izid knjige zamaknil, ker je želel popraviti in ublažiti nekatere odlomke v njej.

Oglejte si še: