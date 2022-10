Kraljica Camilla je na duhovnem zdravljenju

Camilla, žena britanskega kralja Karla III., se je po poročanju tujih medijev odpravila v Indijo. Tja je odpotovala v družbi prijateljev in varnostne službe, medtem ko je njen mož ostal v domovini, kjer je imenoval novega predsednika vlade.

75-letna Camilla se z družbo mudi v letovišču Soukya v Bangaloreju, poroča Times of India in dodaja, da gre za znan center dobrega počutja, kjer se ukvarjajo s holističnim zdravljenjem. To obsega meditacijo, homeopatijo, jogo, psihoterapijo in ajurvedsko medicino, s katerimi "zdravijo, preprečujejo in pomlajujejo".

Camilla je sicer redna gostja tega centra dobrega počutja, v preteklosti ga je obiskovala tudi z možem, med drugim ob svojem 71. rojstnem dnevu, ko sta se tam srečala z igralko Emmo Thompson. Tokrat naj bi na zdravljenju telesa in duha ostala deset dni.

Preberite še: