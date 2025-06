V Kaliforniji vlada izredno stanje: guverner zagrozil Trumpu #video

Guverner zvezne države Kalifornija Gavin Newsom je v nedeljo predsedniku ZDA Donaldu Trumpu zaradi napotitve nacionalne garde v Los Angeles, kjer so izbruhnili protesti proti aretacijam in deportacijam nezakonitih priseljencev, očital nezakonito delovanje. Zahteval je preklic ukaza in zagrozil s tožbo. Protesti so se nadaljevali že tretji dan.

Donald Trump je v soboto zvečer podpisal ukaz o napotitvi dva tisoč pripadnikov nacionalne garde v Los Angeles, da bi se – po trditvah Bele hiše – spopadli z brezvladjem, ki se je razpaslo.

Grožnje s tožbo

Guverner zvezne države Kalifornije Gavin Newsom predsedniku ZDA Donaldu Trumpu zaradi napotitve nacionalne garde v Los Angeles, kjer so izbruhnili protesti proti aretacijam in deportacijam nezakonitih priseljencev, očita nezakonito delovanje. Foto: Reuters Guverner zvezne države Kalifornije Gavin Newsom je pisno zahtevo za preklic ukaza o napotitvi naslovil na obrambnega ministra Peta Hegsetha, ki je pred tem grozil, da bo na ulice Los Angelesa poslal aktivne pripadnike ameriških marincev.

"Dokler se ni vpletel Trump, nismo imeli težav. To je resna kršitev suverenosti zvezne države – podžiganje napetosti in hkrati preusmerjanje sredstev od tam, kjer so dejansko potrebna," je na omrežju X in v pismu Hegsethu zapisal Newsom.

V pogovoru za televizijo MSNBC je menil, da gre pri napotitvi garde za nezakonito in nemoralno dejanje, in zagrozil s tožbo. "Neustavno dejanje, ki se mu bomo postavili po robu s tožbo," je dejal.

Podporo so mu v skupni izjavi izrazili vsi demokratski guvernerji zveznih držav, ki so Trumpovo napotitev nacionalne garde označili za zaskrbljujočo zlorabo pooblastil.

Med protestniki številni priseljenci

Foto: Reuters Protesti so v nedeljo ponovno izbruhnili pred zveznim zaporom, kjer Služba za priseljevanje in carine (Ice) zapira tudi nezakonite priseljence. Novinarji ameriški televizij so poročal, da so varnostne sile uporabile solzivec proti protestnikom, da jih premaknejo stran od zapora med prihodom konvoja vozil. Protestniki so potem blokirali eno od avtocest.

Posnetki protestov kažejo, da so številni udeleženci mahali z mehiškimi zastavami, kar je okrepilo kritike konservativni medijev, mehiška predsednica Claudia Sheinbaum pa se je postavila v bran migrantom in dejala, da so Mehičani, ki živijo v ZDA, dobri ljudje.

Foto: Reuters V času Trumpove vlade so se po ZDA razširile aretacije priseljencev, skupaj s tem pa tudi protesti. Protesti v Los Angelesu, kjer je večina prebivalcev latinskoameriškega izvora, so doslej največji, vendar niso posebej nasilni.

Nacionalna garda brez soglasja guvernerja na ulice prvič po 60 letih

Newsom ni razmišljal o napotitvi nacionalne garde, saj je policija obvladovala razmere, vendar pa je Trump nato prvič po 60 letih brez soglasja guvernerja zvezne države aktiviral nacionalno gardo za posredovanje.

Trump je novinarjem pred vkrcanjem na letalo Air Force One v Marylandu na poti v Camp David v nedeljo dejal, da bo vojska zagotovila zakon in red, in namignil, da bi lahko podobno ukrepal tudi v drugih mestih po ZDA, kjer protestirajo proti Ice.

Foto: Reuters

Trump se je nato povzpel po stopnicah v letalo in se na pol poti spotaknil. Za njim se je povzpel tudi državni sekretar Marco Rubio, ki se je kljub previdni hoji prav tako spotaknil. Trump in mediji so se redno posmehovali Bidnu, ki se mu je to večkrat zgodilo.