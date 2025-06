Ljudje so vzrojili zaradi racij ICE

V Los Angelesu so v soboto že drugi dan zapored izbruhnili izgredi. Prebivalci okrožja, v katerem živijo pretežno ljudje lastinoameriškega rodu, so se spopadli z zveznimi agenti imigracijskega in carinskega urada (ICE). V okrožju Paramount so za razpršitev množice uporabili solzivec in gumijevke.

Zažgani avtomobili, molotovke, pirotehnika

Na posnetkih izgredov je po poročanju medijev med drugim videti zažgan avtomobil sredi prometnega križišča, moškega z motoristično čelado, ki meče kamenje v vozila agentov urada Ice, ter protestnike, ki vpijejo na agente ter jih snemajo s telefoni.

Bela hiša za izgrede krivi demokrate

"Predsednik Trump je podpisal predsedniški ukaz o napotitvi dva tisoč pripadnikov nacionalne garde, da bi se odzvali na brezvladje, ki se je razpaslo," je v soboto zvečer dejala tiskovna predstavnica Bele hiše Karoline Leavitt. Za izgrede je okrivila po njenih besedah brezbrižne kalifornijske demokratske voditelje.

Spopad protestnikov in policije v Los Angelesu Foto: Reuters

"Trumpova administracija ima politiko ničelne tolerance do kriminalnega vedenja in nasilja, še posebej, če je to nasilje usmerjeno proti uslužbencem organov pregona, ki poskušajo opravljati svoje delo," je še dejala Leavitt.

Ameriška nacionalna garda je rezervna vojaška sila ZDA, ki lahko deluje tako pod zvezno oblastjo kot pod oblastjo posamezne ameriške zvezne države, opravlja pa lahko tako vojaške kot civilne naloge.



Nacionalno gardo v ZDA tako pogosto uporabljajo ob naravnih nesrečah, na primer po požarih, redkeje pa v primerih državljanskih nemirov. V Los Angeles so jo denimo napotili tudi po izgredih zaradi umora temnopoltega Georgea Floyda leta 2020. Tudi takrat je bil predsednik ZDA Donald Trump.

Protestnica s transparentom: "ICE ven iz Los Angelesa!" Foto: Reuters

ICE aretiral tudi znanega sindikalista

V operacijah urada ICE so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP ta teden v Los Angelesu aretirali 118 ljudi, od tega 44 v petek. Med njimi je bil tudi znani kalifornijski sindikalist David Huerta, predsednik sindikata zaposlenih v storitvenih dejavnostih, v katerega je včlanjenih več kot dva milijona ljudi.

Guverner Newsom: Trump provocira

Guverner ameriške zvezne države Kalifornija Gavin Newsom je racije označil za krute, napotitev nacionalne garde na ulice Los Angelesa pa je obsodil. "Ta poteza je namerno provokativna in bo le še stopnjevala napetosti," je zapisal na družbenem omrežju X.

Ameriški policisti so protestnike med drugim poskusili odgnati s solzivcem. Foto: Reuters