V nadaljevanju sledi kronološki pregled dogodkov, ki so pripeljali do enega najrazvpitejših javnih sporov v ameriški politiki in tehnološki sferi, kot jih navaja BBC.

Elon Musk v intervjuju za CBS News izrazi razočaranje nad Trumpovim predlogom zakona o davkih in državnih izdatkih. Zakon, ki mu Trump sam pravi "big, beautiful bill", Musk označi kot razočaranje zaradi njegove razsipnosti.

Trump na vprašanja novinarjev odgovori z mešanimi občutki: "Nisem zadovoljen z določenimi deli zakona, a nekatere stvari, kot so davčne olajšave, so sijajne."

Musk sporoči, da zapušča položaj posebnega vladnega svetovalca, ki ga je opravljal v okviru t. i. oddelka za vladno učinkovitost (DOGE). Na omrežju X zapiše: "Hvala predsedniku Donaldu Trumpu za priložnost, da zmanjšamo razsipnost. Misija DOGE bo živela naprej."

Trump mu na Truth Social odgovori s pohvalo: "Elon ne odhaja resnično. Vedno bo z nami. Elon je čudovit!"

Trump in Musk se še zadnjič skupaj pojavita na novinarski konferenci v Beli hiši. Musk ima vidno modrico okoli očesa, a vztraja ob predsedniku. Trump ga ponovno pohvali: "Elon ni zares odšel. Vedno bo prihajal in odhajal."

Trump na Truth Social zagovarja svoj zakon in kritizira "lažne trditve", ki krožijo o njegovi vsebini.

Musk na X objavi ostro kritiko zakona: "Ta zakon je ogaben, napihnjen, poln 'porka' – sramotno. Sram vas bodi, če ste ga podprli." V ameriški politiki izraz "pork" pomeni nepotrebno državno trošenje za lokalne projekte.

