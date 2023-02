Ženska, s katero je princ Harry izgubil nedolžnost: Trajalo je pet minut

Med mnogo presenetljivimi razkritji v knjigi Rezerva (Spare), biografiji britanskega princa Harryja, je tudi zgodba o tem, kako je izgubil nedolžnost. To prigodo je opisal kot "neslavno epizodo s starejšo žensko", med drugim je o njej povedal, da je imela "precej rada konje", a da se do njega ni obnašala kot do "mladega žrebca", vse skupaj pa naj bi se zgodilo "na travniku za priljubljenim pubom".

Ta zapis je nemudoma sprožil plaz ugibanj, kdo naj bi bila ta starejša ženska, med potencialnimi kandidatkami se je omenjalo tudi kar nekaj zvezdnic, zdaj pa se je izkazalo, da je šlo za "navadno državljanko". V nedeljo sta namreč britanska tabloida The Sun in Daily Mail objavila intervju s Sasho Walpole, ki trdi, da je prav ona ta "starejša ženska", s katero je Harry imel prvo spolno izkušnjo. Mimogrede, od njega je starejša dve leti.

'I'm the older woman who took Prince Harry's virginity' https://t.co/jleQClTPMq pic.twitter.com/Oyqrsq561x — Daily Mail Online (@MailOnline) February 5, 2023

40-letna Sasha, danes poročena ženska z dvema otrokoma, ki živi mirno podeželsko življenje, je v mladostniških letih princa Harryja dobro poznala. Med letoma 1999 in 2001 je namreč delala kot pomočnica v konjušnici na posestvu princa Charlesa v Gloucestershiru in se tam pogosto družila s Harryjem.

Harryjev prvi seks se je po njenih besedah zgodil po zabavi za njen 19. rojstni dan, ki so ga praznovali v nekem pubu. Princ ji je predlagal, da se pred njegovimi varnostniki izmuzneta ven na cigareto, je povedala, in odšla sta na bližnji travnik, kjer jo je nenadoma začel poljubljati, nato pa sta se hitro znašla na tleh.

Pub, za katerim je princ Harry izgubil nedolžnost Foto: Profimedia

"Bilo je hipno, divje, 'hopa cupa' med dvema prijateljema," je dejala Sasha. "Zame ni bil 'princ Harry', ampak Harry, moj prijatelj. Vse skupaj je ušlo izpod nadzora, zdelo se je poredno in bilo je vznemirljivo. Z zabave sva bila odsotna 15 minut, sam seks pa je trajal kakšnih pet minut."

Pojasnila je tudi, zakaj se je odločila, da javno spregovori in razkrije svojo identiteto. Kot je dejala, bi o tem molčala, če se Harry v knjigi ne bi spustil v takšne podrobnosti: "Lahko bi preprosto rekel, da je izgubil nedolžnost in nič drugega. Namesto tega pa je natančno opisal, kaj se je zgodilo. Ni objavil mojega imena, toda ljudje, ki so bili takrat tam, so dognali, da gre zame."

Foto: Guliverimage

"21 let sem molčala, ker je bil Harry moj prijatelj. Nisem prosila za pozornost, to je povzročil on in vem, da bi lov trajal, dokler me ne bi našli," je še dejala. "Bila sem panična. Živim v mirnem okolju in vsakič, ko se je mimo pripeljal avtomobil, sem pomislila: 'Ali je to to?' Bala sem se, da se bom nekega jutra zbudila in bodo mojo hišo oblegale kamere."

Dodala je, da je veliko njenih prijateljev že vedelo, da je Harry v knjigi govoril o njej, zato se je odločila, da prevzame "nadzor nad celotno situacijo, preden ta prevzame nadzor nad mano".

Preberite še: