Zaradi nasprotujočih si izjav mu ljudje sporočajo: "Molči, Harry"

Po večmesečnem čakanju je danes na knjižne police prišla dolgo pričakovana avtobiografija princa Harryja z naslovom Spare (Rezerva). Številne knjigarne na Otoku so odprle vrata opolnoči, da bi lahko kupci čim prej prišli do knjige, ki je požela ogromno zanimanja.

Najzanimivejše podrobnosti iz knjige so v preteklih tednih javnosti že predstavili mediji, ki so se dokopali do španske različice knjige, potem ko je bila ta kratek čas pomotoma na prodaj.

Foto: Guliverimage

Izid knjige je Harry pretekli konec tedna napovedal tudi z intervjujema za britansko televizijo ITV in ameriško CBS, ob katerih pa so mu številni – predvsem podporniki britanske kraljeve družine – začeli očitati, da se spreneveda oziroma nasprotuje izjavam, ki jih je dal v preteklosti.

Zanikanje obtožb o rasizmu

Med drugim je tako vzel nazaj obtožbe o rasizmu v kraljevi družini, ki sta jih z ženo Meghan Markle izrekla v odmevnem intervjuju z Oprah Winfrey leta 2021. Meghan Markle je takrat trdila, da so v času, ko je bila noseča z njunim prvim sinom Archiejem, v kraljevi družini izrazili skrb, kako temna bo otrokova koža, in namignila, da Archie zaradi svoje polti ni dobil naziva princa. Harry je k temu pristavil, da je o otrokovi polti ugibal "član ožje kraljeve družine", in dodal, da identitete te osebe ne namerava razkriti.

Foto: Guliverimage

Njune izjave so takrat sprožile neznanski vihar, o teh obtožbah je govoril ves svet, vsi svetovni mediji so razpravljali o rasizmu v kraljevi družini, Harry in Meghan pa sta še pred kratkim prejela nagrado za boj proti institucionalnemu rasizmu.

Zdaj je Harryju v intervjuju na ITV novinar Tom Bradby omenil, da sta z ženo kraljevo družino obtožila rasizma, princ pa je to nemudoma zanikal: "Ne, nisva, to so storili britanski mediji."

Tom Bradby: "In the Oprah interview you accused members of your family of racism". Prince Harry: "No I didn't. The British press said that". pic.twitter.com/hjkk0EMi1p — TalkTV (@TalkTV) January 9, 2023

Kako sta se spoznala

Princ Harry je po zaroki z Meghan javnosti pripovedoval, da sta se spoznala na zmenku na slepo, ki ga je organizirala njuna skupna prijateljica. Zdaj sta zgodbo spremenila in trdita, da sta se spoznala prek Instagrama, potem ko je videl njen posnetek, na katerem je uporabljala norčav filter s pasjimi ušesi in smrčkom.

Napad na starejšega brata

Harry je v preteklosti večkrat poudaril, da si ne želi biti v koži brata Williama, saj ne bi želel nositi odgovornosti bodočega kralja. O starejšem bratu je vedno govoril v superlativih in še v intervjuju z Oprah Winfrey izjavil, da sočustvuje z njim, ker iz kraljeve družine ne more izstopiti tako zlahka, kot sta to storila onadva z Meghan.

Foto: Guliverimage

Zdaj pa Harry trdi, da je William glavni krivec za to, da sta z Meghan izstopila iz družine. V intervjujih in knjigi je Williama obtožil, da je v medije plasiral lažne zgodbe o Meghan, jo oklical za nevljudno in toksično osebo ter Harryja v prepiru o Meghan celo fizično napadel.

Za domnevno sovraštvo kraljeve družine do Meghan je okrivil brata in njegovo ženo Kate, saj naj bi bila ljubosumna na izjemno priljubljenost Meghan v javnosti. Povsem drugače Harry zdaj govori tudi o svojem osebnem odnosu z Williamom, v knjigi je tako zapisal, da je med njima vedno vladalo rivalstvo in da je bil William njegov "največji sovražnik".

Foto: Guliverimage

Zaradi množice neskladij v primerjavi z nekdanjimi in novimi izjavami se je na družbenih omrežjih na Harryja vsul plaz kritik, vse pogostejši pa je tudi ključnik #ShutUpHarry oziroma #MolčiHarry.

Strmoglavila je tudi njegova podpora pri Britancih, v zadnji javnomnenjski raziskavi je kar 64 odstotkov vprašanih odgovorilo, da Harryja vidijo v negativni luči, le 26 odstotkov pa, da imajo o njem pozitivno mnenje. S tem je postal eden od najmanj priljubljenih članov britanske kraljeve, nižjo podporo ima le še njegov zloglasni stric, princ Andrew.

Preberite še: