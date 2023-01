"Za komentar smo prosili Buckinghamsko palačo, toda ..."

V nedeljo zvečer so na ameriški TV-mreži CBS v informativni oddaji 60 minutes predvajali intervju s princem Harryjem, ki je v pogovoru z voditeljem Andersonom Cooperjem izrekel kar nekaj težkih besed na račun kraljeve družine.

Ob tem je Cooper izpostavil, da so za komentar prosili tudi Buckinghamsko palačo. "Zahtevali so, da jim še pred predvajanjem pokažemo prispevek in bodo nato razmislili, ali bodo odgovorili," je povedal in poudaril: "Tega nikoli ne počnemo."

60 Minutes reached out to Buckingham Palace for comment. Palace representatives demanded that before considering commenting we provide them with our report prior to it airing, which is something 60 Minutes does not do. https://t.co/JK98Zzaopk pic.twitter.com/VylhJ7SIz9 — 60 Minutes (@60Minutes) January 9, 2023

Princ Harry je v intervjuju spregovoril o vrsti tem, od smrti svoje matere Diane do razdora z bratom Williamom, ki se je po Harryjevih besedah začel že kmalu po materini smrti. Vse od takrat sta namreč živela vsak zase, je zatrdil mlajši sin kralja Karla III. in dodal, da je med njima vladalo precejšnje rivalstvo.

Foto: Guliverimage

Ko je Harry prišel na Eton, prestižno srednjo šolo, mu je William, ki je prav tako obiskoval to šolo, menda dejal, naj se pretvarja, da se ne poznata: "Takrat me je to zelo bolelo, nisem si znal razložiti. Dolgo se nisva videla in pričakoval sem, da se bova končno spet družila, on pa mi je rekel, da se v šoli pretvarjava, da se ne poznava."

"Zadnje, kar je mami videla, je bila bliskavica"

Ko je imel 20 let, je Harry želel videti policijsko poročilo o nesreči v pariškem tunelu, v kateri je umrla njegova mama. "Hotel sem dokaze," je pojasnil v intervjuju, "dokaz, da je bila v avtu. Dokaz, da je bila poškodovana. In dokaz, da so isti paparaci, ki so jo zasledovali, posneli tudi fotografije, kako leži v razbitinah avtomobila."

O fotografijah materine nesreče se je razpisal tudi v biografiji in v njej zapisal: "Pred tem se nisem zavedal, da je bilo zadnje, kar je mami videla, bliskavica."

Foto: Profimedia

Ko je Diana umrla, sta bila z Williamom na počitnicah v gradu Balmoral na Škotskem. Zjutraj ga je zbudil oče in mu povedal, da njegove matere ni več.

Ob tem je Anderson Cooper prebral odlomek iz Harryjeve knjige, v kateri zapiše očetove besede: "Trudili so se, dragi fant. Bojim se, da jim ni uspelo."

"Ni me objel," je še zapisal o očetu v tistem trenutku, "že v normalnih okoliščinah mu kazanje čustev ni šlo od rok. Prijel me je za koleno in rekel: 'Vse bo okej'. Ampak po tistem zelo dolgo nič ni bilo okej."

Harry je spregovoril tudi o hudem prepiru glede njegove žene Meghan Markle, v katerem ga je William fizično napadel, ter o tem, kako sta pozneje z ženo odšla čez lužo, da bi pobegnila pred krutim britanskim tiskom. Ob tem ga je v intervjuju Cooper vprašal, zakaj se ob kraljevih dolžnostih nista odrekla tudi kraljevim nazivom vojvode in vojvodinje sussekške.

Foto: Profimedia

"Kaj pa bi to spremenilo?" je odvrnil Harry, nato pa na vprašanje, zakaj zdaj z družino obračunava tako javno, dejal: "Kadar koli sem se skušal pogovoriti za zaprtimi vrati, so v medije začele curljati zgodbe o meni in moji ženi. Zato sem zdaj začel uporabljati jezik, ki ga bodo morda razumeli. Resnico bom povedal sam, ne prek nekoga drugega, neimenovanega vira, ki tabloide hrani z lažmi in s tem bralce uperja proti moji družini."

Z bratom in očetom trenutno ni v stiku, je še povedal, z njima ni govoril "že nekaj časa". Možnosti, da bi se vrnil kot polnopravni član kraljeve družine, ne vidi, po drugi strani pa upa na spravo z vsemi. "Zdaj so oni na vrsti," je dejal, "z Meghan sva večkrat poudarila, da se bova javno opravičila za vse, kar sva storila napak, toda nihče ni povedal ničesar konkretnega. Pogovor mora biti konstruktiven, zaseben in ne sme priti v medije."

Preberite še: