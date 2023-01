Odlomek iz knjige princa Harryja zgrozil bralce

O biografiji princa Harryja, ki je izšla v torek, se kar ne neha govoriti. Pozornost javnosti je še posebej pritegnil en odlomek, in sicer zgodba o omrzlinah na penisu, ki jih je dobil med ekspedicijo na Severni pol, o blaženju bolečin, ki so jih povzročale, in o nenavadnih asociacijah, ki jih je imel pri tem.

"Moj penis je nihal med ekstremno občutljivostjo in travmatiziranostjo, poskušal sem si pomagati z domačimi pripravki, med drugim pa sem upošteval tudi predlog prijateljice, naj se namažem s kremo znamke Elizabeth Arden. Moja mama je to uporabljala za ustnice, jaz pa naj bi si s tem mazal svojega binglja, sem jo vprašal. Zagotovila mi je, da bo delovalo. Našel sem kremo in v trenutku, ko sem jo odprl, me je njen vonj popeljal v preteklost. Čutil sem, da je moja mama v sobi ob meni, vzel sem malo kreme in si jo namazal tam spodaj."

Po družbenih omrežjih je kmalu zaokrožil isti odlomek iz zvočne različice knjige, v kateri kot pripovedovalec nastopa Harry sam.

How is this real? pic.twitter.com/D0XSDFqEMG — Ξvan Ross Katz (@evanrosskatz) January 11, 2023

"Kako je to lahko resnično?" se je ob posnetku na Twitterju vprašal znani publicist Evan Ross Katz, ob njegovem pa se je zvrstila množica komentarjev, ki obsegajo vse od posmeha do iskrenega zgražanja. "Res ni treba deliti vsega, kar se ti zgodi," je pripomnila neka tviterašica, druga pa dodala: "Ali sem pravkar slišala 'moj penis' in 'materine ustnice' v istem stavku?"

"Ker si želi več zasebnosti, princ Harry zdaj govori o svojem penisu," je še zapisal eden od komentatorjev, cela vrsta pa se jih je strinjala, da v kozmetični hiši Elizabeth Arden verjetno niso preveč zadovoljni, da se njihovo kremo omenja v takšnem kontekstu.

