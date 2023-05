Znanega igralca ujeli na dopustu pri naših sosedih #foto

48-letni igralec Leonardo DiCaprio si je več kot očitno privoščil nekaj počitka, potem ko je na 76. festivalu v Cannesu promoviral svoj prihajajoči film režiserja Martina Scorseseja, ki v ZDA izide oktobra. Gre za kriminalistično dramo z naslovom Killers of the Flower Moon, v kateri je DiCaprio zaigral lik Ernesta Burkharta. V filmu igrata tudi legendarna igralca Robert de Niro in Brendan Fraser.

Film, katerega začetki segajo že v leto 2016 in je posnet na podlagi istoimenske knjige Davida Granna iz leta 2017, a se je njegov zamik snemanja zgodil tudi zaradi pandemije covid-19, je na festivalu v Cannesu po koncu predvajanja prejel devetminutne stoječe ovacije.

Že pretekli konec tedna pa so slavnega igralca opazili na drugi jahti v Cannesu, kjer se je zabaval v družbi 47-letnega igralca Tobeyja Maguireja, ki je najbolj znan po svoji vlogi Petra Parkerja v trilogiji Spiderman, zaigral pa je tudi v filmu Veliki Gatsby (The Great Gatsby).

Številni mediji DiCapria znova povezujejo z manekenkami

Nedavno so nekateri mediji DiCapria povezovali s supermodelom Irino Shayk, potem ko sta se oba udeležila nedavne rojstnodnevne zabave Naomi Campbell. Shaykova, ki sicer živi v New Yorku in ima sina z igralcem Bradleyjem Cooperjem, je po mnenju nekaterih za DiCapria že v preveč "zrelih" letih, saj je stara 37 let, Leonarda pa običajno povezujejo s precej mlajšimi dekleti, saj so bile skoraj vse njegove partnerke do zdaj mlajše od 25 let. Da se s Shaykovo poznata že dalj časa in da sta se oba udeležila letošnjega festivala Coachella, ni skrivnost, a uradno naj bi bila igralec in manekenka zgolj prijatelja.

Prav tako so Leonarda romantično povezovali še z eno manekenko, in sicer 28-letno Gigi Hadid, s katero naj bi se srečeval, ko jima to dopuščata natrpana urnika, ter z njo ostal v prijateljskem odnosu. "Gigi in Leo se še vedno družita in pogovarjata, ko jima to ustreza," je povedal vir blizu manekenke in igralca. Skupaj naj bi se zabavala in uživala v družbi drug drugega, prav tako naj bi odločitve Gigi podpirali tudi njena mama Yolanda in sestra Bella. Vseeno pa njena glavna prioriteta ostaja njena dvoletna hčerka Khai, ki jo ima z glasbenikom Zaynom Malikom, s katerim sta se leta 2021 po šestih letih zveze razšla.

DiCapria so po prekinitvi daljše zveze, ki jo je končal lani, povezovali še z drugimi dekleti, med drugimi tudi voditeljico resničnostnega šova Love Island Mayo Jama, s katero naj bi bil v rednih stikih. Prvič so ju skupaj opazili februarja letos na zabavi v Londonu, marca pa naj bi nekaj časa skupaj preživela tudi v New Yorku. Prav tako so ju marca fotografi ujeli, ko sta zapuščala klub Le Piaf v Parizu.