Jeff Bezos se je zaročil

Jeff Bezos in Lauren Sanchez sta zaročena, poročajo ameriški mediji. Skupaj sta (vsaj) od leta 2019, ko sta se prvič skupaj pojavila v javnosti – to je bilo le nekaj dni po tem, ko se je ustanovitelj Amazona uradno ločil od žene MacKenzie, s katero je bil poročen 25 let in s katero ima štiri otroke.

Tako kot 59-letni Bezos se je tudi 53-letna Lauren Sanchez ločila leta 2019. 13 let je bila poročena s hollywoodskim agentom Patrickom Whitesellom, s katerim ima dva otroka, še enega sina pa ima iz preteklega razmerja z igralcem ameriškega nogometa Tonyjem Gonzalezom.

Lauren Sanchez in Jeff Bezos se te dni mudita na filmskem festivalu v Cannesu. Foto: Profimedia

Pred začetkom razmerja z Bezosom je bila Lauren Sanchez TV-voditeljica in novinarka, ukvarjala se je predvsem z zabavnimi vsebinami, zdaj pa se z zaročencem posveča predvsem dobrodelnosti.

Te dni se mudita v Cannesu, na slovitem filmskem festivalu. Tja sta priplula z Bezosovo razvpito megajahto za pol milijarde dolarjev.

