Bezos uživa na svoji lepotici, vredni 500 milijonov dolarjev #foto

Jeffa Bezosa in Lauren Sanchez so fotografi na novi luksuzni jahti ujeli prvič po tem, ko so ustanovitelju Amazona dostavili 127 metrov dolgo plovilo. Najvišja jadrnica na svetu s tremi skoraj 70 metrov visokimi jambori nosi ime Koru, kar je maorska beseda za nov začetek. Zgradili so jo v nizozemski ladjedelnici Oceanco.

Luksuzno plovilo so po nekajtedenski zamudi vendarle dostavili. Ladja se je znašla celo na naslovnicah, saj naj bi bilo treba zaradi njene gradnje razstaviti nizozemski most, da bi lahko dosegla odprto morje, kar pa se na koncu vendarle ni zgodilo.

Po poročanju tujih spletnih strani sta se Bezos in njegova izbranka z jahto zapeljala okoli otoka in se ustavila v enem izmed manjših zalivov, a ladje vseeno nista zapustila. 59-letnik in njegova partnerica sta na balearske otoke prispela z zasebnim letalom, na jahto pa so ju odpeljali s helikopterjem.

Foto: Profimedia

Vzdrževanje ga bo letno stalo okoli 25 milijonov dolarjev

Tretji najbogatejši Zemljan je z jahto izplul prvič, potem ko jo je marca letos dobil v uporabo. S 53-letno partnerico sta se sončila na njeni ogromni palubi in uživala v prijetnem vremenu. Ocenjujejo, da bo vzdrževanje plovila Bezosa stalo okoli 23 milijonov evrov (25 milijonov dolarjev) na leto.

Foto: Profimedia

Jahta v dolžino meri 127 metrov in ima 76 metrov dolgo spremljevalno plovilo, na katerem je pristajalna steza za helikopter. Jahta lahko sprejme 18 gostov in zahteva kar 40-člansko posadko, pluje pa lahko s hitrostjo 30 vozlov. Na krov lahko sprejme 18 gostov in 36 članov posadke ter velja za 32. največjo jahto na svetu.

Foto: Profimedia