"Novi začetki" za Bezosa?

The 127m Oceanco Y721 named Koru!



The name is a Maori word meaning "new beginnings" and it was posted on Instagram by Jeff Bezos, who is thought to have commissioned the #superyacht



She is the longest yacht built in the Netherlands and the largest superyacht by Oceanco. pic.twitter.com/o08OgxWqPP — YachtCharter (@CharterHolidays) January 10, 2023

Ime Bezosove 127-metrske jahte oceanco Y721 je bilo razkrito ta teden, potem ko je ta začela oddajati signal na avtomatskem identifikacijskem sistemu plovila (AIS).

Ko bo ustanovitelj Amazona jahto prejel, bo ta veljala za najvišjo jadrnico na svetu in bo prehitela trenutno največjo čezoceansko potniško ladjo Sea Cloud, poroča Daily Mail. Gradnja superjahte je na naslovnice prišla lani, ko je bilo zaradi plovila treba razstaviti nizozemski most, da je lahko doseglo odprto morje. Bezos je takrat povedal, da bo plačal nizozemskemu mestu Rotterdam, da del zgodovinskega, 95 let starega mostu razstavijo in ga nato znova zgradijo.

Jeff Bezos has named his $500 million yacht Koru. The 471 feet vessel will now undergo sea trials after which it will be delivered to the centibillionaire. https://t.co/DgBGK34xgJ — PataShop (@PataShopKE) January 10, 2023

Letno ga bo vzdrževanje ladje stalo okoli 25 milijonov dolarjev

Po javnem negodovanju so jambore plovila vendarle namestili tako, da so se izognili delu mostu Koningshaven, kar je ladji omogočilo, da pluje skozi, ne da bi most podrli. Ladjo, katere jambori segajo 70 metrov visoko, so splavili avgusta lani.

Ko bo ladja Koru, ki temelji na podobi druge Bezosove ladje Black Pearl − ta je bila zgrajena leta 2018 −, dokončana, bo imela tri velike jambore in tri palube. Najprej jo bodo preizkusili na morju in jo nato, predvidoma februarja, dostavili milijarderju. Ocenjujejo, da bo vzdrževanje plovila Bezosa stalo okoli 25 milijonov dolarjev na leto.