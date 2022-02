Legendarni most: zaradi Bezosove superjahte ga bodo razstavili

Bezosovi milijoni so poskrbeli, da bodo razstavili dvižni most v pristanišču v Rotterdamu in tako odprli edino pot do morja njegovi superjahti.

Bezosovi milijoni so poskrbeli, da bodo razstavili dvižni most v pristanišču v Rotterdamu in tako odprli edino pot do morja njegovi superjahti. Foto: Guliverimage

Zgodovinski jekleni most De Hef v pristanišču Rotterdam bodo morali delno razstaviti, zato da bo lahko pod njim zaplula nova 430 milijonov evrov vredna jahta Jeffa Bezosa. Njegova luksuzna jahta bo imela tri jambore, najvišja točka pa bo na 47,4 metra, kar je daleč nad najvišjo točko dvižnega mostu. Namesto oblikovnih sprememb, ki bi znižale višino jamborjev, je Bezos prepričal mestni svet, da bodo legendarni most razstavili.

De Hef v predelu Konigshaven znotraj pristanišča Rotterdam so postavili že leta 1877. Sprva je bil narejen kot nihajni most, a so po petdesetih letih obratovanja zaradi številnih nesreč, ki so bile posledica ozkega prehoda spremenili njegov način delovanja. Za lažji prehod ladij je nastal dvižni most z najvišjo točko prehoda postavljeno na 45 metrov.

Poškodovan v drugi svetovni vojni

Zaradi novega načina odpiranja je De Hef postal eden pomembnejših delov pristanišča, ki pa so ga med drugo svetovno vojno močno poškodovali. Uspelo jim ga je popraviti in čez most so vse do leta 1993 vozili tudi vlaki. Zaradi same starosti so ga še enkrat prenovili med leti 2014 in 2017. Po končani obnovi so mestni svetniki med drugim sprejeli tudi odlok, da se tega pomembnega zgodovinskega mostu nikoli ne sme razstaviti.

A očitno je odlok veljal le kratek čas, saj bodo most razstavili, da bo pod njim lahko zaplula nova jahta enega najbogatejših zemljanov. Celoten proces razstavljanja mostu bo trajal nekaj tednov, po zdaj znanih informacijah pa bo Bezosova jahta pripravljena na izplutje enkrat proti koncu poletja.

Bezos bo plačal vse stroške

Kot so pojasnili v mestnem svetu so se odločili za razstavitev mostu predvsem zaradi efekta, ki ga ima ne mesto bodoča Bezosova jahta. Ne le, da je z izbiro Rotterdamskega pristanišča za izdelavo njegove ladje pripomogel k prepoznavnosti, zaradi tega se je zmanjšala brezposelnost in pristanišče je še pridobilo na veljavi. Poleg tega bo Bezos plačal vse stroške za razstavitev in ponovno sestavljanje mostu.