Nekdanja žena Jeffa Bezosa se ločuje od drugega moža

Mackenzie Scott, nekdanja žena ustanovitelja Amazona Jeffa Bezosa, je po poročanju ameriških medijev vložila zahtevo za ločitev od svojega drugega moža Dana Jewetta, s katerim se je poročila marca lani. Spoznala sta se v šoli, ki so jo obiskovali otroci iz njenega zakona z Bezosom, Jewett pa je bil tam učitelj.

Kaj je privedlo do ločitve, ni znano, potekala pa naj bi hitro in brez težav, saj sta podpisala predporočno pogodbo in so podrobnosti o delitvi premoženja že urejene.

Mackenzie Scott, prej Bezos, se je od svojega prvega moža Jeffa Bezosa ločila leta 2019 po več kot 25 letih zakona, po delitvi premoženja pa je postala ena najbogatejših Zemljank. Kmalu zatem je sporočila, da bo večino svojega premoženja razdala v dobrodelne namene.

