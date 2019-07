Jeff Bezos po ločitvi prvič v javnosti z ljubico

Kmalu zatem, ko je javnost januarja letos izvedela, da se ustanovitelj in izvršni direktor spletnega velikana Amazon Jeff Bezos ločuje od svoje žene MacKenzie, je na dan prišel še razlog za razhod: njegova nezvestoba.

Zakon najbogatejšega Zemljana naj bi se končal zaradi televizijske voditeljice Lauren Sanchez, s katero naj bi ljubimkal že nekaj časa. Kaže, da razmerje nadaljujeta, saj sta se v nedeljo na Wimbledonu prvič pojavila skupaj kot par.

Foto: Reuters

Foto: Reuters

Foto: Reuters

Skupaj na zgodovinski tekmi med Federerjem in Đokovićem

Jeff in Lauren sta si ogledala finalni dvoboj med Rogerjem Federerjem in Novakom Đokovićem, peturni spektakel, ki se je že zapisal v zgodovino tenisa. Sedela sta v kraljevi loži, tik za princem Williamom in njegovo ženo Kate Middleton.

Ločenec le nekaj dni

Jeff Bezos se je od MacKenzie Bezos uradno ločil v prvih dneh julija, ko je bil potrjen ločitveni sporazum. Mackenzie je tako postala četrta najbogatejša Zemljanka, a Jeff kljub visoki odpravnini ostaja najbogatejši človek na svetu: njegovo premoženje ocenjujejo na 118 milijard dolarjev oziroma dobre 104 milijarde evrov.

Bezosova sta se ločila po več kot 25 letih zakona. Mackenzie je po razhodu postala lastnica štirih odstotkov delnic Amazona, spletnega giganta, ki ga je Bezos ustanovil leta 1994, eno leto po tem, ko sta se poročila.

Jeff z nekdanjo ženo MacKenzie Foto: Getty Images

Nekdanji zakonci bili dobri prijatelji

Še preden sta zahtevo za ločitev vložila zakonca Bezos, pa je to storila Sanchezova, ki se je od svojega moža Patricka Whitesella odtujila že lani poleti. Ameriški mediji poročajo, da naj bi se Lauren in Jeff zbližala, ko je že začelo škripati v zakonu obeh, a v Jeffovem primeru naj bi bila nezvestoba pika na i za dokončno ločitev od žene MacKenzie.

Tako MacKenzie kot Patrick naj bi že nekaj časa vedela za afero svojih odtujenih zakoncev, viri pa so še izdali, da sta se para poznala že deset let in da so bili dobri prijatelji, ki so se redno družili.

