Za ločitev najbogatejšega Zemljana kriva (tudi) njegova nezvestoba

Ameriški portali poročajo, da naj bi se zakon Jeffa Bezosa dokončno končal zaradi televizijske voditeljice Lauren Sanchez, s katero naj bi ljubimkal že nekaj časa. Tudi Lauren je sicer poročena, a portal piše, da se je od svojega moža Patricka Whitesella odtujila že poleti in da se trenutno ločuje.

Mediji še poročajo, da naj bi se Lauren in Jeff zbližala, ko sta se že odtujila od svojih partnerjev, a v Jeffovem primeru naj bi bilo zunajzakonsko razmerje krivo za dokončno ločitev od žene MacKenzie.

Tako MacKenzie kot Patrick naj bi že nekaj časa vedela za afero svojih odtujenih zakoncev. Viri so še izdali, da sta se para poznala že deset let in da so bili dobri prijatelji, ki so se redno družili.

Lauren in Patrick sta bila dolgoletna prijatelja zakoncev Bezos. Foto: Getty Images

Kljub ločitvi ostajata prijatelja

MacKenzie in Jeff sta bila poročena 25 let, imata štiri otroke, tri sinove in posvojeno hčer. Ob sporočilu, da se njun zakon končuje, sta zatrdila, da bosta še naprej ostala prijatelja.

"Tako čudovito skupno življenje sva imela kot poročen par in pred seboj vidiva čudovito prihodnost kot starša, prijatelja, partnerja v poslih in projektih ter kot posameznika, ki bosta zasledovala lastne projekte in avanture," sta sporočila.

