Kate Middleton v obleki za 1.500 evrov zasenčila zvezdnike na Wimbledonu #foto

Teniški turnir Wimbledon ni znan le po športu, temveč tudi po strogih modnih zapovedih tako igralcev kot obiskovalcev. Medtem ko se morajo udeleženci turnirja že od 19. stoletja držati pravila bele barve, je kodeks oblačenja na tribunah bolj sproščen, a kljub temu so nekateri kosi prepovedani ali vsaj nezaželeni.

Na tribune Wimbledona kot na poletno poroko

Med modne zdrse Wimbledona spadajo strgane hlače iz džinsa, športni brezrokavniki, umazane superge in (pre)kratke hlače. Od obiskovalcev osrednjega igrišča pričakujejo, da se oblečejo elegantnejše, kot bi se za kakšne druge športne dogodke.

Moški ponavadi tako nosijo obleke s kravatami ali brez, ženske pa poletne obleke. Modna zapoved je morda še najbolj podobna tistim za poletne poroke, le da ženske za ogled teniškega dvoboja lahko oblečejo tudi belo obleko. Dovoljeni so tudi modni dodatki, kot so rute, sončna očala in pokrivala, ki so postali že nekakšna pika na i opravam obiskovalcev.

Kdo vse si je ogledal letošnji Wimbledon:

1 / 11 David Beckham 2 / 11 Rebel Wilson 3 / 11 Geri Halliwell 4 / 11 Richard Branson 5 / 11 Hugh Grant 6 / 11 Kate Middleton, Meghan Markle in Pippa Middleton 7 / 11 Damian Lewis 8 / 11 Woody Harrelson 9 / 11 Tom Hiddleston in Benedict Cumberbatch 10 / 11 Jude Law z ženo Phillipo 11 / 11 Kate Middleton in princ William

Vsako leto blesti vojvodinja Cambriška

Ta slavni turnir pa ni priljubljen le med zvezdniki, temveč tudi med člani britanske kraljeve družine, ki so redni obiskovalci. V kraljevi loži vsako leto pričakujejo predvsem princa Williama in njegovo ženo Kate Middleton, ki sta postala že nepogrešljiva gosta Wimbledona.

Predvsem Kate je tista, v katero je uperjenih največ pogledov, kamer in fotoaparatov.

Letos je blestela v svetlo modri obleki oblikovalke Emilie Wickstead za 1.390 funtov (približno 1.550 evrov), navdihnjeni po stilu iz 50. let. Zraven je nosila kožne salonarje ter torbico v ujemajoči barvi, videz pa je dopolnila z elegantno ročno uro ter bisernimi uhani, ki so nekoč pripadali Williamovi mami, pokojni princesi Diani.

Foto: Getty Images

Kate je bila letos tudi tista, ki je finalistoma podelila trofeje po dvoboju, ki se je zapisal v zgodovino: Rogerju Federerju za drugo in Novaku Đokoviću za prvo mesto.

Foto: Getty Images

Foto: Getty Images

Foto: Getty Images

Foto: Getty Images

Foto: Getty Images

Foto: Getty Images

Preberite tudi: