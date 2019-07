Nove kritike na račun Meghan Markle: Če hočeš zasebnost, pojdi nazaj v Ameriko #video

Člani britanske kraljeve družine so kot zvezdniki, a kljub vsemu niso. Ni namreč primerno, da se skrivajo pred javnostjo in niso "ljudski", zato kakršnekoli zahteve po večji zasebnosti z njihove strani niso dobro sprejete.

O tem se je za Telegraph razpisala britanska kraljeva svetovalka Sally Jones, ki je pretekli teden sedela blizu Meghan Markle, ko si je ogledala tekmo prijateljice Serene Williams v Wimbledonu.

A glede na to, da je Wimbledon eden najbolj gledanih teniških turnirjev na svetu, so jo fotografi vseeno ujeli v objektiv. Foto: Getty Images

Varnostnik skrbel, da je bila Meghan čim manj fotografirana

Jonesova je bila šokirana, ko je med fotografiranjem Serene do nje pristopil varnostnik, ji na ramo položil roko in dejal: "Prosimo, ne fotografirajte vojvodinje. Tukaj je zasebno." Do tega trenutno se niti ni zavedala, da sedi blizu vojvodinje, zato mu je odvrnila, da ne fotografira nje ter da je okrog vsaj 200 fotografov.

Omenila mu je tudi televizijske kamere, ki pokrivajo vsak kotiček igrišča in tribun, pri čemer se je videlo, da mu je postalo nerodno, je še pojasnila Jonesova in za Telegraph dodala, da se princ Harry in Meghan očitno vidita bolj kot največja zvezdnika kot pa člana kraljeve družine, ki imata določene dolžnosti in obveznosti.

"Vse hočeta imeti pod nadzorom in sta popolno nasprotje princa Williama in Kate Middleton. Kate je bila v Wimbledonu dva dneva prej in se je obnašala povsem drugače. Sem privrženka kraljeve družine, a ljudje so počasi res že siti njunega odnosa."

Odnos Kate Middleton pa je medtem precej drugačen, pravi kraljeva svetovalka Sally Jones. Foto: Getty Images

"Nista zasebna človeka, sta vojvoda in vojvodinja Susseška"

Meghanino zahtevo po zasebnosti in prošnjo, da se je ne fotografira na enem najbolj gledanih teniških turnirjev na svetu, je kot smešno označil tudi britanski televizijski voditelj in kolumnist Piers Morgan, ki je v oddaji Good Morning Britain jezno dejal:

"Javna človeka sta! Vsi vi. V tistem trenutku (v Wimbledonu, op. p.) ste javne osebnosti. Nehajta stokati o zasebnosti. Tega nočemo poslušati. Če hočeš zasebnost, pojdi nazaj v Ameriko in živi zasebno! Če nočeš biti britanska javna oseba britanske kraljeve družine, pojdi nazaj v Ameriko."

To pa ni bilo prvič, da je Piers javno napadel Meghan. Konec lanskega leta je celo napisal kolumno o njej, v kateri jo označuje za povzpetnico, ki bo izmolzla kraljevo družino. Razpisal se je, da že od nekdaj izkorišča ljudi, da dobi svoje, in da enako počne s kraljevo družino.

Nekatere sta razočarala tudi z zasebnim krstom

Kritike na račun mladega kraljevega para se tako nadaljujejo. Nazadnje je nanju letelo neodobravanje preteklo soboto, ko sta stran od oči javnosti krstila svojega prvorojenca Archieja. Obred je bil intimen, potekal brez prisotnosti medijev, zaradi prestavitve datuma pa je na njem zaradi neodložljivih obveznosti manjkala celo kraljica Elizabeta II. Javnosti nista hotela izdati niti imen botrov.

Nekateri menijo, da s skrivnostnostjo pretiravata in da bi kot upravičenca do davkoplačevalskega denarja ta dogodek morala deliti z ljudmi.

