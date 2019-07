Princ Harry in vojvodinja Meghan bosta zaobšla strogo tradicijo #video

Princ Harry in vojvodinja Meghan na Otoku spet dvigujeta prah. Tokrat bosta znova zaobšla strogo tradicijo v britanski kraljevi družini in krst svojega prvorojenca Archieja izpeljala po svoje. Obred bo intimen, potekal bo brez prisotnosti medijev, par pa je datum krsta celo prestavil. Ker se Harry in Meghan pri tem nista uskladila z britansko kraljico Elizabeto II., te zaradi neodložljivih obveznosti na krst pravnuka sploh ne bo.

Princ Harry in vojvodinja Meghan ostajata skrivnostna tudi glede imen botrov. Nekateri menijo, da s skrivnostnostjo pretiravata in da bi kot upravičenca do davkoplačevalskega denarja ta dogodek morala deliti z ljudmi, so poročali v oddaji Danes na Planetu.

Harry in Meghan bosta fotografije krsta objavila na Instagramu

Krsta princa Archieja se bo na posestvu gradu Windsor, kjer je bil krščen njegov oče princ Harry in kjer sta se z vojvodinjo Meghan tudi poročila, udeležilo zgolj 25 ljudi. Če so mediji v svoje objektive ujeli krst princa Georga, pri Archieju ne bodo dobili te priložnosti. Na intimni obred namreč nimajo vstopa. Težko pričakovane fotografije bodo starši najverjetneje objavili na Instagramu.

Britanske kraljice Elizabete II. na krst pravnuka Archieja ne bo. Foto: Reuters

Tradiciji sicer ne bosta povsem obrnila hrbta. Najmlajši član britanske kraljeve družine naj bi bil krščen v repliki obleke, ki jo je na svojem krstu nosil princ Harry. V omenjeni obleki je bilo krščenih kar 62 otrok, med njimi tudi prej omenjeni princ George, princesa Charlotte in princ Louis, ki imajo vsak od pet do sedem krstnih botrov.

Clooney javno zavrnil navedbe, da bi bil boter

Po medijih je tudi tokrat zaokrožilo kar nekaj imen krstnih botrov. Največkrat se omenjata George Clooney in njegova žena Amal Clooney. Hollywoodski zvezdnik, ki je sicer prijatelj princa Harryja in vojvodinje Meghan, je te navedbe že zavrnil: "Ne bom krstni boter, to vam lahko obljubim. Sem precej prepričan."

Hollywoodski igralec George Clooney je zavrnil navedbe, da bo krstni boter princa Archieja. Foto: Getty Images

Njegova soproga Amal tega ni zanikala, prav tako ne slavna ameriška televizijska voditelja Oprah Winfrey, precej gotovo pa te vloge ne bo prevzela ameriška teniška igralka Serena Williams, ki v tem trenutku tekmuje na grand slamu v Wimbledonu. "V soboto bom delala, ampak Meghan to razume," je izjavila večkratna zmagovalka teniških turnirjev velike četverice.

Kraljice Elizabete II. na krst ne bo

Medtem ko novinarji ugibajo o potencialnih krstnih botrih, pa je že jasno, da se krsta svojega pravnuka ne bo udeležila britanska kraljica Elizabeta II. Slavnostnemu dogodku ne bo prisostvovala zaradi neodložljivih obveznosti, so poročali na Planetu.