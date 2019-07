Meghan Markle in Kate Middleton sta največji modni vplivnici #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kate Middleton nedvomno velja za eno najbolj modnih članic britanske kraljeve družine, a je pred dobrim letom dobila resno tekmico, ki jo celo prekaša. Meghan Markle jo je v zadnji raziskavi namreč izrinila z vrha in postala najvplivnejša modna članica kraljeve družine.

Največji modni iskalnik Lyst, ki spremlja tako iskanja na spletu in objave na družbenih omrežjih kot tudi dejansko povpraševanje in prodajo določenih modnih kosov, v katerih se pojavijo zvezdnice, je analiziral podatke in kar 20 milijonov iskanj v zadnjih dveh letih.

Rezultati so pokazali, da sta med najbolj iskanimi kar dve članici britanske kraljeve družine, Kate Middleton in Meghan Markle, le da je druga še malce vplivnejša kot Kate.

Marca letos sta obe nosili najbolj priljubljeni opravi

V tednu, ko se pojavita v javnosti, je iskanje Meghan Markle za kar 216 odstotkov večje od iskanja imena Kate Middleton. Ljudi pri Kate večinoma zanima, opravo katerega oblikovalca je nosila, pri Meghan pa barvne kombinacije, ki jih je izbrala.

Dva najpomembnejša modna spletna dogodka sta se za obe zgodila marca letos. Ko je Kate Middleton nosila rdeč plašč oblikovalke Catherine Walker ob proslavi dneva Commonwealtha v Westminstrski opatiji, se je vpisovanje njenega imena v spletne iskalnike povečalo za 225 odstotkov, pri Meghan pa zahvaljujoč belo-zlati opravi, ki jo je nosila na slavju v Buckinghamski palači, kar za 500 odstotkov.

Foto: Getty Images

Foto: Getty Images

Zanimanje za Meghanine obleke upada

Medtem ko je Meghan trenutno modno najvplivnejša članica britanske kraljeve družine, pa zanimanje za njene obleke upada. Poizvedovanje o njeni zadnji opravi s podpisom Givenchy, ki jo je nosila v začetku junija na paradi Trooping the colour, se je povečalo za zgolj osem odstotkov, medtem ko se je povpraševanje po kraljevo modri barvi povečalo za 29 odstotkov.

A zahvaljujoč Meghan in Kate je britanska kraljeva družina vsekakor močnejša, saj njun (modni) vpliv doseže na milijone žensk po vsem svetu, kosi, ki jih nosita, pa so kmalu razprodani.

Preverite tudi: