Meghan Markle po sinovem rojstvu prvič v javnosti #video

Medtem ko je lani s prečudovito kreacijo oblikovalke Caroline Herrera, v kateri je kazala gola ramena, dvignila precej prahu – mnogi so ji očitali, da s tem krši stroga pravila protokolarnega oblačenja – se je Meghan Markle letos odločila za bolj zaprto obleko. Veličastne parade, imenovane Trooping the Colour, ki se v Londonu tradicionalno odvije vsako leto v čast kraljičinemu rojstnemu dnevu, se je udeležila v temno modri obleki znamke Givenchy in ujemajočem se pokrivalu oblikovalca Noela Stewarta.

Na dogodku, na katerem se je vojvodinja Susseška prvič po porodu pojavila v javnosti, je spremljala svojega soproga, princa Harryja, kočijo pa si je par delil s svakinjo, cambriško vojvodinjo Kate Middleton, in s taščo Camillo, vojvodinjo Cornwallsko. In medtem ko so se Kate in princu Williamu na paradi pridružili tudi njuni trije otroci, sta Meghan in Harry malega Archieja, starega komaj mesec dni, pustila doma v varstvu.

Kraljica se je rodila 21. aprila 1926, rojstni dan pa uradno praznuje s tradicionalno parado Trooping the colour (Pozdrav zastavi) na drugo soboto v juniju. Tradicija izvira iz starodavnih priprav na vojno, ko so zbrali vse zastave in jih pokazali vojakom, preden so šli v boj, da bi jih v zmedi med bojevanjem prepoznali, je poročal britanski BBC. Veličasten junijski dogodek med drugim vključuje vojaško parado, kraljevo procesijo kočij in prelet z letali.

Kraljica se je rodila 21. aprila 1926, rojstni dan pa uradno praznuje s tradicionalno parado Trooping the colour na drugo soboto v juniju. Foto: Getty Images