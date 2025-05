V središču Liverpoola, kjer se je popoldne zbrala ogromna množica ljudi, ki so proslavljali lovoriko domače ekipe v angleškem nogometnem prvenstvu, se je okoli 18. ure zgodil incident. V pešce na ulici Water Street je zapeljal avtomobil, poroča BBC. Policija je pridržala moškega, reševalci pa so s kraja nesreče na nosilih odpeljali vsaj štiri osebe.

Ali je 53-letnik iz okolice Liverpoola, ki ga je policija pridržala, voznik avtomobila, še ni znano. Prav tako policija ni posredovala uradnih informacij, koliko ljudi je bilo v nesreči poškodovanih.

Posnetki na družbenih omrežjih sicer kažejo, kako je ob koncu slavja, ko so nogometaši razkazovali pokal na odprtem avtobusu skozi mesto, v gosto množico zapeljal avtomobil temne barve. Množica ljudi in policisti so hitro obkolili vozilo in več ljudi, ki so ležali na tleh.

Na incident se je že odzval britanski premier Keir Starmer, ki je dogajanje opisal kot grozljivo. "Moje misli so z vsemi poškodovanimi in prizadetimi. Rad bi se zahvalil policiji in reševalnim službam za njihov hiter odziv na ta grozljiv incident," je zapisal v objavi na družbenem omrežju X in dodal, da je obveščen o najnovejših dogodkih.

Fotogalerija 1 / 8 / 8

Parade se je po oceni svetnika Johna Hughesa sicer udeležilo več kot milijon ljudi, kar je več kot leta 2019, ko jih je prišlo okoli 750 tisoč.