Potem ko je na družbenih omrežjih zaokrožil posnetek tujega državljana, ki naj bi v ljubljanski četrti Vič ogovarjal otroka, so z ljubljanske policijske uprave sporočili, da dogodek preverjajo. V povezavi z dogodkom so zaradi sumov kaznivega dejanja odvzeli prostost državljanu Afganistana.

Po do zdaj znanih podatkih je moški, katerega identiteta je znana, v družbi še ene osebe na območju Viča ogovarjal otroka. Policija je zaradi sumov kaznivega dejanja, katerega storilec se preganja po uradni dolžnosti, odvzela prostost državljanu Afganistana, ki je imel urejeno prebivanje na območju Ljubljane.

Kot so nam sporočili s policije, kriminalisti vodijo intenzivno preiskavo, s katero bodo preverili vse okoliščine dogodka. Izvedeni bodo tudi vsi ukrepi za zaščito otroka in drugih vpletenih oseb. V primeru elementov kaznivih ravnanj bodo izvedli tudi vse potrebne ukrepe za zavarovanje dokazov in procesiranje storilcev.

Pojasnili so, da konkretnih dejanj in okoliščin, ki so pomembne za preiskavo, javnosti ne morejo pojasnjevati zaradi zaščite žrtev, še posebej, če so v dogodke vpleteni otroci. V primerih neprimernega vedenja do otrok, vabljenja ali nagovarjanja se bodo vedno odzvali in preverili vse okoliščine, so še dodali.