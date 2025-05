Huda prometna nesreča: umrl 26-letni voznik

Po do zdaj znanih podatkih je voznik vozil po cesti od Žužemberka proti Zagradcu. V naselju Fužine je zaradi neprilagojene hitrosti vozilo v ovinku zaneslo in se nato večkrat prevrnilo ter trčilo v betonsko ograjo ob vozišču. Voznik se je v nesreči tako hudo poškodoval, da je na kraju nesreče umrl. Policisti so opravili ogled in nadaljujejo zbiranje obvestil o vseh okoliščinah prometne nesreče. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.