Edina Slovenka na Interpolovi rdeči tiralici po 13 letih bega zdaj v priporu v Dubaju

Saga o Urški Šprah in njenem partnerju Mitji Petriču sega v čas pred dvema desetletjema, ko sta skupaj s še petimi sodelavci prek lažnega investicijskega sklada Profit Club od vsaj 54 ljudi izmamila več kot dva milijona evrov pod pretvezo razpršenega vlaganja v različne naložbe z visokim donosom.

Že leta 2012 sta s partnerjem zbežala v Združene arabske emirate (ZAE), kjer so Šprah dve leti zatem aretirali na podlagi tiralice in evropskega naloga za prijetje in predajo, a so jo nato izpustili. Vzrok za to ni znan, jasno ni niti to, zakaj je niso izročili Sloveniji.

Osumljena se je nato iz Abu Dabija preselila v Dubaj, sodnih pozivov, naj se zaradi preiskave vrne v domovino, pa ni upoštevala. Novembra lani ji je sodišče prek mednarodne pravne pomoči vročilo obtožnico. Vabila na predobravnavni nalog, ki je bil razpisan preteklo sredo, ni prejela, saj naj bi bila od decembra lani v dubajskem priporu. Tako sta na naroku pojasnila starša Šprah in zatrdila, da si hči želi priti v Slovenijo, da čaka na izročitev, za pot pa naj bi bila pripravljena sama plačati.

Razlogi za tokratno aretacijo v Dubaju ostajajo nejasni, zlasti vprašanje, ali je priprta na podlagi odrejenega pripora v Sloveniji ali zaradi kakšne nove nečednosti, ki naj bi jo zakrivila tam. Njen zagovornik trdi, da je priprta na podlagi tiralice in da naj bi jo kmalu predali Sloveniji, a čakajo, da se dubajski organi pregona prek Interpola uskladijo s slovenskimi.

Mariborsko sodišče je narok sprva želelo preložiti za nedoločen čas, saj iz ZAE ni bilo signalov o načrtovani izročitvi Šprah, a je njen zagovornik prosil za čimprejšnji datum. Sodišče mu je ugodilo in nov narok razpisalo za 19. junij.

Obtožnica ji očita, da so v Profit Clubu s pomočjo goljufije oškodovali vsaj 54 ljudi za vsaj 2,2 milijona evrov. Bilo naj bi jih še mnogo več, prigoljufanih pa najmanj 15 milijonov evrov, a se številni oškodovanci niso odzvali na pozive policije in goljufije niso prijavili. Za soobtoženim Petričem se je izgubila vsaka sled, zato ga je sodišče izločilo iz glavnega postopka.