Kriptovalute na Vranskem povzročile hud incident, zapele so pesti #video

Na sredini predstavitvi kriptovalute Magnetix v hotelu Grof na Vranskem, ki jo je vodil slovenski ekonomist in naložbeni svetovalec Andrej Bohinc, se je zgodil incident. Na dogodku je bil z ekipo poznavalcev trga kriptovalut prisoten tudi slovenski internetni vplivnež Aleksandar Repić, na družbenih omrežjih znan po vzdevkih Nepridiprav in Pici. Med predstavitvijo je Bohincu, pred leti sicer enemu od glavnih slovenskih promotorjev zloglasne piramidne sheme OneCoin, pred vsemi prisotnimi potencialnimi vlagatelji očital, da je Magnetix prevara. Vnel se je spor, ki se je stopnjeval tudi do fizičnega nasilja, varnostniki pa so na dogodek poklicali policijo. Cena kriptovalute Magnetix je medtem strmoglavila za več kot 50 odstotkov.