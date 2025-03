V več slovenskih in tujih skupinah na družbenem omrežju Facebook se je danes pojavila objava z novico o nenadni smrti Steffi Graf, ene najboljših profesionalnih igralk tenisa vseh časov. Objava je uporabnike in uporabnice zvito manipulirala, naj kliknejo na priloženo spletno povezavo, da bi izvedeli več o domnevnem tragičnem dogodku. Kdor je to storil, je namesto dodatnih pojasnil o nekdanji nemški teniški šampionki prejel nujno obvestilo, da je njegov osebni računalnik kar prežet z virusi. Ponujena mu je bila tudi takojšnja rešitev, ki pa je v resnici voda na mlin goljufov, ki širijo lažno vest o Grafovi.