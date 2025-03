Ženska, ki jo hoče Facebook utišati

Odvetniki Mete, krovne družbe družbenih omrežij Facebook in Instagram, so ta teden v arbitražnem postopku dosegli blokado promocije avtobiografske knjige, ki jo je o svojih izkušnjah z delom v podjetju napisala Novozelandka Sarah Wynn-Williams, nekdanja vplivna menedžerka pri Facebooku. Sodeč po vsebini knjige je jasno, zakaj si v družbi Meta to želijo – knjiga z naslovom Brezbrižni ljudje namreč vsebuje do zdaj še neslišane ostre kritike na račun najvplivnejših posameznikov pri Facebooku, vključno z izvršilnim direktorjem in ustanoviteljem podjetja Markom Zuckerbergom.

Avtobiografija Careless People (v prevodu Brezbrižni ljudje), trenutno tretja najbolje prodajana knjiga na spletni strani internetnega veletrgovca Amazon, popisuje kariero Sarah Wynn-Williams pri Facebooku med letoma 2011 in 2017, ko je bila v podjetju zaposlena kot direktorica globalne politike istoimenskega družbenega omrežja.

Wynn-Williams, ki jo je Facebook po njenih navedbah odpustil po tem, ko je svojega nekdanjega šefa Joela Kaplana, Facebookovega predsednika za globalne zadeve, ki velja za desno roko ustanovitelja družbe Marka Zuckerberga, obtožila spolnega nadlegovanja, v knjigi našteje številne že znane in tudi povsem neznane anekdote, ki vodilne v podjetju slikajo v zelo slabi luči.

Mark Zuckerberg je tretji najbogatejši človek na svetu. Vrednost njegovega premoženja, v veliki meri vezana na njegov lastniški delež v družbi Meta, je ocenjena na kar 192 milijard evrov. Foto: Guliverimage

Prav zaradi tega je ameriško arbitražno sodišče v sredo odločilo, da Wynn-Williams prepove nadaljnjo promocijo knjige, saj bi lahko podjetju Meta knjiga povzročila občutno poslovno škodo. Blokada promocije sicer ne zajema založnika knjige Flatiron Books, ki je po poročanju ameriških medijev že napovedal, da ne bo omejeval avtoričine svobode govora.

Zuckerberg: Tiran, ki je izgubil stik z resničnostjo?

V svojih spominih Wynn-Williams svojega nekdanjega tesnega sodelavca Marka Zuckerberga, ustanovitelja Facebooka in trenutno tretjega najbogatejšega človeka na planetu, opiše kot vzkipljivega človeka, ki ne priznava lastnih napak, ki se ne uči iz zgodovine oziroma ga zgodovina ne zanima, ki živi v lastnem bogataškem in ideološkem mehurčku in ki je tudi izjemno slab poraženec.

Ob že znanih obtožbah oziroma kritikah, da je leta 2018 med zaslišanjem pred senatom ZDA lagal o tem, koliko zasebnosti imajo v resnici uporabniki Facebooka, in da naj bi se s Kitajsko komunistično partijo na skrivaj dogovarjal o tem, kakšne vdore v zasebnost uporabnikov bi še dopustil, da bi Facebook vendarle postal dostopen tudi na Kitajskem, so nekatere v knjigi Wynn-Williams povsem nove oziroma javnost zanje še ni slišala.

Mark Zuckerberg, Sarah Wynn-Williams in nekdanja predsednica Argentine Cristina Fernández de Kirchner Foto: Sarah Wynn-Williams

Kot piše Novozelandka, se je v času, ko je kot direktorica globalne politike tesno sodelovala z Zuckerbergom, večkrat spraševala, ali naj mu sploh pove oziroma kako naj mu pove, da je izgubil stik z resničnostjo in kako zelo so spodkopani postali temelji njegove človeškosti, ki jo je izkazoval, ko je začela svojo kariero pri Facebooku.

Zuckerberg je po njenih besedah med drugim:

- poudarjal, da je najboljši predsednik Združenih držav Amerike vseh časov Andrew Jackson (1829–1837), populist, ki je bil znan po nehumanem odnosu in rasizmu do ameriških Indijancev, ki so v času Jacksonovega mandata izgubili ogromno ozemlja,

- ni rad prihajal na lokacije, kjer je imel Facebook pisarne, če tam ni bilo pristajalne ploščadi za helikopterje, njegove priljubljene oblike potovanja na krajše razdalje,

- leta 2016 med poslovno potjo v Peru pozabil potni list in za to namesto sebe krivil vse druge v ekipi,

- Wynn-Williams po tem, ko ga je poklical takrat predsednik ZDA Barack Obama in ga povprašal o problematiki lažnih novic, ki so med predsedniškimi volitvami v ZDA preplavile Facebook, v navalu jeze obtožil, da je goljufala v dveh družabnih igrah, v katerih ga je premagala,

- načrtoval izgradnjo medijskega monopola, pri katerem bi vse niti vlekel Facebook oziroma bi Facebook odrejal, katere informacije lahko pridejo v javnost in katere ne.

Mark Zuckerberg je bil eden od ameriških tehnoloških milijarderjev, ki so se januarja udeležili zaprisege Donalda Trumpa za predsednika ZDA. Foto: Guliverimage

Desne roke Zuckerberga so se zelo bali

Wynn-Williams v svojih spominih opisuje tudi izkušnje s Sheryl Sandberg, nekdanjo glavno operativno direktorico Facebooka, in že omenjenim šefom globalnih zadev v družbi Meta Joelom Kaplanom.

Kultura dela pod Sandberg je bila po njenih besedah tako ekstremno intenzivna in zahtevna, da so ljudje pred njo namenoma skrivali morebitne slabe novice ali težave, sama pa se je je bala tako zelo, da je o tem, da bi ji pošiljala predloge za izboljšave v podjetju, razmišljala celo med visoko nosečnostjo tik pred porodom. "Kakršnekoli kritike ali nasprotovanje Sheryl niso bili možnost," je zapisala v svoji knjigi.

Sheryl Sandberg, nekdanja operativna direktorica družbe Meta Platforms, se naj bi pred časom zanimala za pridobitev slovenskega državljanstva. Foto: Guliverimage

Joel Kaplan, v spominih piše Wynn-Williams, je bil medtem povsem brezbrižen do Facebookove odgovornosti za podpihovanje nasilja v Mjanmarju, kjer se je leta 2016 dogajalo nasilje nad pripadniki muslimanske manjšine Rohingja – na tisoče jih je pobila mjanmarska vojska, več sto tisoč pa jih je pobegnilo iz države. Takrat so se nad Facebook zgrnile obtožbe, da v podjetju niso v zadostni meri ukrepali proti podpihovanju nasilja nad manjšino, ki se je širilo predvsem prek skupin na družbenem omrežju. Po besedah Wynn-Williams je bilo Kaplanu, ki je bil odgovoren za to, in drugim visokim menedžerjem Facebooka vseeno za dogajanje v Mjanmarju.

Kaplan, sicer nekdanji visoki uradnik v Beli hiši v času administracije predsednika Georga Busha mlajšega, naj bi Wynn-Williams tudi nadlegoval z neprimernimi vprašanji o njenem telesu tik po rojstvu otroka, kasneje pa jo pred sodelavci obkladal tudi z neprimernimi pridevniki s seksualno noto. Zaradi tega je zoper njega sprožila interni postopek, Kaplan, njen šef, pa se ji je maščeval tako, da ji je najprej odvzel del odgovornosti, nato pa jo odpustil, piše v knjigi.

Družba Meta vse navedbe nekdanje zaposlene zanika

V podjetju Meta so za ameriške medije vse navedbe, ki opisujejo tako že znane kot povsem nove kritike na račun vodilnih pri Facebooku, označili za zavajajoče in neutemeljene. Javno so objavili tudi dokument z naslovom Nova knjiga starih novic Sarah Wynn-Williams (vir), v katerem trdijo, da je njihova nekdanja zaposlena zgolj reciklirala nekatere že znane zgodbe o Zuckerbergu in drugih.

Sarah Wynn-Williams je bila po navedbah predstavnikov družbe Meta sicer odpuščena zaradi slabih rezultatov in neprimernega oziroma "toksičnega" vedenja, so še pojasnili za ameriške medije.

Andy Stone, glavni predstavnik družbe Meta za odnose z javnostmi, je na družbenem omrežju X ponovil te navedbe in objavil več izpovedi uslužbencev Mete, tako sedanjih kot nekdanjih, ki so bili kritični do Sarah Wynn-Williams in njenih navedb o vodstvu podjetja: