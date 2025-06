Profile ogromnega števila slovenskih uporabnikov in uporabnic družbenega omrežja Facebook je ponovno preplavila viralna objava, ki opozarja, da bodo vsi njihovi osebni podatki postali javni, za uporabo Facebooka pa bodo morali plačevati, če te objave na svojih profilih ne delijo najkasneje do ponedeljka. V resnici gre za zelo znano lažno verižno objavo, ki ima korenine že v začetku prejšnjega desetletja, na Facebooku pa se vsakič v nekoliko drugačni obliki pojavi tako rekoč vsako leto, včasih tudi večkrat letno.

Objava, ki jo množično delijo slovenski uporabniki in uporabnice Facebooka. Foto: Posnetek zaslona

Kot je razvidno iz vsebine zgornjega slovnično pomanjkljivega in mestoma zelo nenavadnega zapisa, ki ga Slovenci delijo od prejšnjega konca tedna, naj bi Facebook oziroma podjetje Meta od ponedeljka slabih pet dolarjev oziroma okrog 4,4 evra mesečno začelo zaračunavati vsem, ki zapisa ne bodo delili na svojem profilu, obenem pa bo lahko uporabljal vse uporabnikove podatke.

Kdor bo objavo delil, bo medtem "posodobil sistem" in bo izvzet iz nove Facebookove politike, je navedeno v zapisu.

Gre za prevaro, ki sega v daljno leto 2012

Zgornji zapis se je v nekoliko drugačni različici začel pojavljati po Facebookovem vstopu na newyorško borzo leta 2012. Ta informacija se je v objavi ohranila vse do danes, saj še vedno vsebuje stavek "Facebook Meta je zdaj javna oseba".

Srž objave je sicer sporočilo, da Facebook v lastne namene ne bo mogel uporabiti podatkov tistega, ki je besedilo prilepil na svoj osebni profil. Kdor objave ne bo delil, pa bo Facebooku dovolil, da še naprej uporablja njegove podatke. Še več, vse, kar je uporabnik kadarkoli objavil na Facebooku, tudi sporočila in fotografije, ki jih je že izbrisal, naj bi postalo javno.

Facebook je te navedbe v objavi že zdavnaj ovrgel in pojasnil, da vsak uporabnik sam določa, katere njegove vsebine bodo javne in katere zasebne, kar je navedeno tudi v Facebookovih osnovnih načelih zasebnosti.

Kdaj začnejo pravila veljati za vse?

Objava v najnovejši različici uporabnike straši tudi, da bodo, če objave ne delijo do ponedeljka, za Facebook morali plačevati, kar je še en nesmisel. Nekateri uporabniki so objavo delili že pretekli konec tedna pred minulim ponedeljkom, nekateri pa pred ponedeljkom, ki šele prihaja – kdaj pravila torej začnejo veljati za vse, če je en uporabnik objavo delil v nedeljo, drugi pa jo bo šele jutri?

Podjetje Meta, krovna družba družbenih omrežij Facebook in Instagram, je v začetku leta 2023 sicer že uvedlo možnost plačljive članarine Meta Verified. Tisti, ki plačajo, po navedbah Mete ob modri znački, ki povečuje njihovo prepoznavnost, dobijo tudi dodatno zaščito podatkov in neposreden dostop do podpore. Storitev je sicer namenjena predvsem ustvarjalcem vsebin, ki želijo razširiti svojo prisotnost na platformah.

Nekaj preteklih različic lažnega opozorila

2024:

Foto: Posnetek zaslona

2023:

Foto: Posnetek zaslona

2020:

Foto: Posnetek zaslona

2021:

Foto: Posnetek zaslona

2019:

Foto: Posnetek zaslona

2018:

Foto: Posnetek zaslona