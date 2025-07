Koalicijske stranke skupaj s poslancem italijanske manjšine Felicejem Zizo in tremi nepovezanimi poslanci predlagajo uvedbo preferenčnega glasu na državnozborskih volitvah. Tako bi sledili volji volivcev, ki so lani na posvetovalnem referendumu z več kot 70-odstotno večino glasovali za to, da lahko dajo volivci prednost enemu kandidatu na listah posameznih strank, kot so že vajeni na evropskih volitvah. Sprejem zakona je pod velikim vprašajem, saj imajo podpisniki skupaj le 53 poslanskih glasov. Do potrebne dvotretjinske večine jim tako manjka še sedem glasov. Te bi sicer lahko prispevala opozicijska NSi, ki načeloma podpira prednostni glas.