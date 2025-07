Mehanika Shimana razkrila, kaj se je dogajalo ob padcu Pogačarja: Verigo sem mu dobesedno izpulil iz rok #video

Padec Tadeja Pogačarja v zaključku 11. etape Dirke po Franciji še vedno močno odmeva v svetu kolesarstva. Eden ključnih trenutkov v kaotičnih sekundah po nesreči je bilo hitro in usklajeno posredovanje nevtralne tehnične službe Shimano. Mehanik Raf Pauwels in motorist Patrick Diels sta z bliskovitim odzivom poskrbela, da se je slovenski as ekspresno vrnil v dirko in se znova priključil skupini favoritov.

Tadej Pogačar se jima je zahvalil že med vožnjo, pozneje pa tudi na družbenih omrežjih, kjer je pohvalil njuno odzivnost in strokovnost. Dvojica, ki sodeluje že 15 let, je svojo plat zgodbe delila za belgijski medij Sporza.

"Še preden je Radio Tour karkoli sporočil, sva videla, da se je Pogačar znašel na tleh," je povedal mehanik Raf Pauwels. "Takoj sva se ustavila in šla preverit, kaj se dogaja. Hitro sem opazil, da ima sneto verigo. K sreči je bil takoj pokonci, to je bil že dober znak."

Tadej has a cycling weakness after all 😜



Tadej Pogačar struggled to get his chain back on after his crash in the final part of Stage 11 of the Tour de France, but the Shimano neutral service team came to the rescue, and the rider thanked them on social media. pic.twitter.com/xdN1tys4cf — Velon CC (@VelonCC) July 16, 2025

Pogačar je sneto verigo najprej skušal namestiti sam, a mu ni uspelo. "Preprosto sem mu jo vzel iz rok in zadeva je bila rešena. Potisnil sem ga naprej, da se je lahko priključil skupini, in že takrat se mi je zahvalil. To so trenutki, zaradi katerih to delo opravljamo," je bil ponosen Pauwels, ki poudarja, da na dirki ne pomagajo le največjim zvezdnikom, temveč vsakemu kolesarju v težavah.

Big thumbs up👏👍 for the Shimano service guy who helped Tadej Pogačar with the bike after the crash at #TDF2025!#ifeelsLOVEnia pic.twitter.com/0w3LLLkBkj — Feel Slovenia (@SloveniaInfo) July 16, 2025

"Pomagamo številki ena, pa tudi številki 200"

"Tu smo za vse, za tistega v rumeni majici in tistega na zadnjem mestu. To je poslanstvo nevtralne službe," poudarja mehanik, ki priznava, da tudi zanj to niso lahki trenutki. "Vedno je prisotna mera stresa, a tega smo vajeni. Včasih se zgodi napaka, ki jo vidijo vsi, in potem nekaj dni slabše spiš," je priznal mehanik, ki je tudi sinoči verjetno slabše spal, toda ne zaradi slabe vesti, ampak adrenalina, ki ga je čutil ob včerajšnji odlično izpeljani akciji.

Shimano guy ⚙️💙 MVP of the day 👏 #TDF2025 pic.twitter.com/URtOeDaYuf — Pro Cycling Trumps (@procycletrumps) July 16, 2025

15 let zvestobe – in popolne usklajenosti

Mehanik Raf Pauwels in motorist Patrick Diels sta izjemno uigran tandem, ki pri Shimanu sodeluje že 15 let. "Dovolj je ena beseda in že veva, kaj sledi. Skupaj sva doživela že veliko, a asistenca Pogačarju je bila zagotovo eden najlepših trenutkov najine kariere," se strinjata. Povedala sta še, da hitro posredovanje ni bilo splet srečnih okoliščin, ampak "natreniran" odziv, saj Shimano svoje ekipe redno izobražuje in pripravlja na najrazličnejše tehnične zaplete.

