Igra usode ali golo naključje: Tadej Pogačar in zaklete 11. etape Dirke po Franciji

Tadej Pogačar letos že šesto leto zapored nastopa na Dirki po Franciji in kar na štirih izvedbah je imel težave prav v 11. etapi. Najprej ga je leta 2021 na vzponu na sloviti Mont Ventoux prvič na klancu premagal Jonas Vingegaard, in ga leto pozneje z ekipo Jumbo-Visme nadigral v spektakularni 11. etapi s ciljem na prelazu Granon. Lani je Danec slovenskega asa prehitel v sprintu 11. etape, ki je bila bolj pisana na kožo Pogačarju, včeraj pa se je prvi kolesar sveta v 11. etapi znašel celo na tleh, potem ko se je 3,5 kilometra pred ciljem zapletel z norveškim kolesarjem, ki je hitro zamenjal smer. Igra usoda ali zgolj golo naključje?

11. etapa Dirke po Franciji 2021 (7. julij 2021)

Začelo se je v 11. etapi Dirke po Franciji leta 2021, ko je Jonas Vingegaard v etapi z dvojnim prečkanjem mitskega Mont Ventouxa med drugim vzponom na Plešasto goro prvič na klancu prehitel Tadeja Pogačarja in nakazal, da se v njem skriva več kot zgolj pomočnik Primoža Rogliča. Pogačar ga je sicer s še nekaterimi kolesarji na spustu ujel in v cilj pripeljal pred njim, a to je bil nedvomno dan, ko so Dancu začeli napovedovati izjemno svetlo kolesarsko prihodnost.

Vild, vildere, Vingegaard 🤯🇩🇰



Vingegaards angreb på Mont Ventoux sidste år tåler helt sikkert et gensyn. Om to uger går det hele løs igen, og du kan følge Vingegaard og resten af Tour-feltet i aktion på discovery+! pic.twitter.com/VxkSFconKV — Eurosport Cykling (@ES_Cykling) June 17, 2022

Pogačarja njegova predstava navkreber ni niti malo presenetila. "Ne, nisem presenečen. Že na začetku leta sem videl, da je eden najboljših hribolazcev v karavani. Menim, da ima pred sabo svetlo prihodnost, je zelo močan kolesar," je takrat 24-letnega kolesarja Jumbo-Visme pohvalil dve leti mlajši Pogačar.

11. etapa Dirke po Franciji 2022 (13. julij 2022)

Naslednje leto, leta 2022, se je 11. etapa za Pogačarja končala katastrofalno. Kolesarji Jumbo-Visme na čelu z Vingegaardom in Primožem Rogličem so ga z nenehnimi napadi strli v etapi od Albertvilla do vrha na prelazu Granon. Vingegaard je takrat zmagal, Pogačar pa omagal in v cilj pripeljal z velikim zaostankom 2:51 minute. Izgubil je rumeno majico in v skupnem seštevku zdrsnil na tretje mesto.

Pogačar je bil v 11. etapi Toura 2022 po napadih kolesarjev Jumbo-Visme v cilju na prelazu Granon povsem izčrpan. Foto: Reuters Takrat je v izjavi za organizatorja dirke dejal, da je šlo za splet različnih okoliščin, ki pa ga ne bodo odvrnile od boja do zadnjega kilometra na Touru. "Ne, ni še konec. Danes sem izgubil tri minute, mogoče jutri pridobim tri minute. Boril se bom do samega konca," je napovedal in pozneje tudi uresničil Pogačar, ki pa tistega leta na Touru kljub številnim poskusom ni več uspel več obleči rumene majice.

11. etapa Dirke po Franciji 2024 (10. julij)

Pestro je bilo tudi v lanski 11. etapi Dirke po Franciji. Pogačar sicer ta dan ni doživel težkega dne, a vseeno ni bil povsem ravnodušen, ko ga je skoraj na ciljni črti zahtevne, 211 kilometrov dolge etape od Evaux-les-Bainsa do Le Liorana, za pol kolesa prehitel glavni tekmec Vingegaard in to potem, ko je za Pogačarjem pred zadnjima vzponoma etape zaostajal že dobrih 30 sekund. Takrat so se stavnice glede zmagovalca Toura prevesile na stran Vingegaarda, saj je bilo to zaključek, ki je bil bolj na kožo pisan slovenskemu šampionu kot Dancu.

🚴🇫🇷 | Een sprint-à-deux in Le Lioran, tussen de twee beste klassementsrenners van het moment! 🔥 Tadej Pogacar vs Jonas Vingegaard: Vingegaard wint! 🥵 Een grote mentale tik voor Pogi! 😲 #TDF2024



📺 Koers kijk je via HBO Max pic.twitter.com/VQPLnNZQn5 — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) July 10, 2024

11. etapa Dirke po Franciji 2025 (16. julij)

Za Pogačarja je bila boleča tudi 11. etapa letošnje izvedbe Toura. Po tem, ko je norveški kolesar ekipe Uno-X Mobility Tobias Johannessen skušal z leve strani ceste slediti napadu na desni strani, sta se zadela s kolesi, Pogačar pa je 3,5 kilometra pred ciljno črto v Toulousu pristal na tleh.

💥 THE WORLD CHAMPION GOES DOWN 💥



Tadej Pogacar is caught up in a crash... but his GC rivals wait for him to catch up in a great show of sportsmanship 🤝👏 pic.twitter.com/byEbhY5R8Q — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) July 16, 2025

A v nesreči je slovenski as imel dvojno srečo. Najprej to, da jo je odnesel brez težjih poškodb (ima odrgnine in ureznine, a brez pretresa možganov ali zlomov), in nato še to, da so se ekipe odločile, da ne izkoristijo situacije in si privozijo prednost pred prvim favoritom za končno zmago, ampak ga džentelmensko počakajo.

Danes kolesarje čaka prvi test v Pirenejih, zahtevna etapa od Aucha do vrha Hautacama (180,6 kilometra). Pogačar zagotavlja, da so z ekipo pripravljeni na vse napade.

