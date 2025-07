Košarkarski škandal: je bil Rus sodelavec zloglasnih kriminalcev?

Na pariškem letališču Charles De Gaulle v Franciji so tamkajšnji organi pregona aretirali 26-letnega ruskega poklicnega košarkarja Daniila Kasatkina. Prijeli so ga po pozivu Združenih držav Amerike, ki Kasatkinu očitajo, da je imel ključno vlogo v eni od najbolj zloglasnih kiberkriminalnih operacij zadnjih let. Kasatkinov odvetnik zagotavlja, da je košarkar nedolžen in da sploh ne zna delati z računalniki.

Šestindvajsetletnega Kasatkina so po navedbah francoskega časnika Le Monde na pariškem letališču ob prihodu v Francijo, kamor je pripotoval z zaročenko, aretirali že 21. junija.

To so francoske oblasti storile po pozivu ZDA, ki so izdale mednarodni nalog za prijetje Kasatkina.

Očitajo mu, da je bil glavni pogajalec za rusko internetno mafijo

Ruski košarkar je v ZDA osumljen, da je opravljal vlogo glavnega pogajalca za eno od glavnih ruskih kiberkriminalnih združb, ki je delovala med letoma 2020 in 2022. Z izsiljevalskimi virusi so okužili več kot 900 podjetij in najmanj dve ameriški zvezni agenciji, nato pa od njih zahtevali odkupnine za zašifrirane podatke. Kasatkin naj bi se z žrtvami nato pogajal o višini odkupnin.

Srž operacij internetnih kriminalcev, ki so sodelovali z združbo Conti, so bile okužbe tarč, najsi je šlo za korporacije ali posameznike, z zlonamernimi programi, ki so omogočali dostop do njihovih sistemov oziroma omrežij ali pa so delovali kot tako imenovani izsiljevalski virusi, ki so zaklenili podatke žrtev in zanje zahtevali odkupnino. Foto: Shutterstock

Čeprav ime kiberkriminalne organizacije, s katero naj bi delal ruski košarkar, še ni bilo razkrito, je po opisu in časovnici njenega delovanja mogoče sklepati, da gre za zloglasno kiberkriminalno združbo Conti (ni povezana z istoimensko piramidno shemo, ki je lani delovala v Sloveniji), je poročal tehnološki portal Bleeping Computer.

Conti, ki je izsiljevalske viruse potencialnim strankam, med katerimi so bili hekerji in figure iz kriminalnega podzemlja, ponujal kot plačljivo storitev, je začel delovati leta 2020 in razpadel leta 2022 po kibernetskem napadu na njihove strežnike.

Košarkarjev odvetnik: On ne zna ničesar. Ne zna niti namestiti aplikacije.

Frédéric Bélot, odvetnik ruskega košarkarja Daniila Kasatkina, ki je med študijem igral košarko za ameriško univerzo Penn State, nazadnje pa je bil član moskovskega kluba MBA-MAI, je za francoske medije dejal, da je 26-letnik osupel nad obtožbami in da ni zagrešil nobenega od očitanih mu kaznivih dejanj.

Sodišče v Parizu je zavrnilo prošnjo Kasatkinove obrambe za plačilo varščine, kar pomeni, da do odločitve, ali bo izročen ZDA, ostaja v priporu. Foto: Profimedia

Po navedbah odvetnika so očitki zoper košarkarja najverjetneje povezani z računalnikom, ki naj bi ga Kasatkin kupil iz druge roke.

"Kupil je rabljen računalnik. Naredil ni absolutno ničesar. Z računalniki ne zna narediti ničesar, ne zna niti namestiti aplikacije. Njegov računalnik je bil ali tarča hekerjev ali pa mu ga je heker prodal z namenom, da zakrije lastne sledi," je dejal Frédéric Bélot.

Kasatski je po poročanju francoskih medijev trenutno v pridržanju v Franciji, ZDA pa si prizadevajo za njegovo izročitev. Pravosodje ZDA Kasatkinu sicer očita več kaznivih dejanj, povezanih z računalniškimi goljufijami.