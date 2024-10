Kaj je Conti in kako privablja vlagatelje – v resnici potencialne žrtve?

Conti Entertainment se predstavlja kot napredna tehnološka platforma, ki sodeluje z velikimi imeni šovbiznisa, kot so Disney, Netflix, HBO, Paramount, Hulu. Te navedbe je mogoče najti samo na Contijevi spletni strani, drugod na spletu pa ne.

Conti je v Sloveniji na 24. mestu med najbolj priljubljenimi aplikacijami za pametne telefone z operacijskim sistemom Android. To je višja uvrstitev od nekaterih med Slovenci in Slovenkami bistveno bolj uveljavljenih in prepoznavnih aplikacij, kot so TikTok, mBank@Net, SPAR Plus, Viber. Na servis z aplikacijami Google Play Contija sicer ni naložilo podjetje, ki se predstavlja kot vplivna entiteta v svetu umetne inteligence in zabavne industrije, temveč neznani domnevni razvijalec aplikacij Muzamil umar. Foto: Posnetek zaslona

Uporabnikom in uporabnicam Conti ponuja možnost zaslužka s klikanjem na gumbe, povezanimi z določenimi filmi in serijami, s čimer naj bi ustvarjali "točke" in tako povečevali svoj dobiček. Ta je odvisen od tega, koliko denarja – v obliki kriptovalute tether (USDT) – so vložili v platformo. Brez prvotne naložbe je nemogoče zaslužiti kar koli. Vsak mora vložiti najmanj 50 USDT, kar je približno 45 evrov.

Še bolj lahko svoj dobiček povečajo s tem, da vložijo več denarja (do 10 tisoč USDT oziroma okrog devet tisoč evrov) ali na platformo prek svoje kode za pridružitev rekrutirajo nove člane.

V Sloveniji je aktivna skupina v komunikacijski aplikaciji Telegram, kamor se morajo vključiti novi člani, ki imajo željo po zaslužku prek platforme Conti. Imela naj bi kar okrog 5 tisoč članov, ni pa jasno, koliko od teh je resničnih (slovenskih) uporabnikov in koliko je morebitnih avtonomnih računov (botov).

Posnetek zaslona skupine Conti Slovenija v aplikaciji Telegram in grafični prikaz, koliko je mogoče zaslužiti z različnimi naložbami v Conti in z rekrutiranjem novih članov. Foto: Posnetek zaslona

Conti obljublja, da točke, ki jih generirajo kliki uporabnikov, obdeluje umetna inteligenca, podatke pa nato pošiljajo svojim partnerjem v svetu filma in televizije, ki jih za to plačujejo.

Gre sicer za zelo podoben način ustvarjanja megle z namenom zakrivanja resničnega namena platforme, kot so ga v zadnjih letih uporabljale številne piramidne sheme, ki so zaslužek prav tako pogojevale s klikanjem na raznorazne gumbe. Spletni portal BehindMLM, ki opozarja na piramidne sheme, ima obsežen seznam, na katerem je na stotine tovrstnih prevar, ki so na las podobne platformi Conti Entertainment.

Kdo je v ozadju? To je vprašanje brez pravega odgovora.

Na spletni strani Conti Entertainment ni nobenega podatka o osebah, ki bi vodile to domnevno uspešno podjetje, ki sodeluje z velikani filmske in televizijske industrije. Edini podatek o upravljanju ali lastništvu podjetja je ime podjetja v Veliki Britaniji, ki je bilo v britanski register podjetij vpisano 2. avgusta letos. Direktorica podjetja naj bi bila oseba z imenom Amanda Neville. Conti Entertainment tega imena sicer ne omenja nikjer drugje.

Conti Entertainment je z uradne spletne strani pred kratkim umaknil seznam velikanov iz šovbiznisa, s katerimi naj bi sodeloval oziroma imel z njimi sklenjena poslovna partnerstva. Zelo verjeten razlog za to potezo je, da je bila to laž. Navedbe, da Conti Entertainment sodeluje s katerim od naštetih podjetij, je bilo namreč mogoče najti samo na Contijevi spletni strani in na Contijevih profilih na družbenih omrežjih. Foto: Posnetek zaslona

Potrebno je poudariti, da je Velika Britanija varno zatočišče za goljufe, ki ustanavljajo piramidne sheme. V Veliki Britaniji lahko slamnato podjetje – družbo z omejeno odgovornostjo (LTD) – namreč odpre kdor koli, strošek za to pa je v primerjavi s potencialnim zaslužkom s prevaro minimalen.

Conti Entertainment upravlja dve spletni strani, eno na naslovu alconti.com, drugo na naslovi conti.vip. Prva je namenjena predstavitvi "poslanstva", druga pa prijavi registriranih uporabnikov. Spletna stran alconti.com je bila prvič registrirana leta 2020, conti.vip pa šele leta 2023. Kdo je lastnik spletnih strani oziroma kdo ju je registriral, ni znano, saj so ti podatki zakriti.

Conti je na spletni strani sicer še pred nekaj meseci trdil (vir), da jih je je ustanovilo podjetje DeepMind, precej znana Googlova podružnica, ki se ukvarja z razvojem umetne inteligence, in da imajo sedež v Birminghamu v Veliki Britaniji. Teh navedb na spletni strani zdaj ni več, se pa še vedno pojavljajo na njihovih profilih na družbenih omrežjih.

Ali niti v ozadju vlečejo Kitajci? To ne bi bilo nič nenavadnega – znani so po tako imenovanih "klavnicah prašičev".



Izvorna koda na eni od spletnih strani (alconti.com) vsebuje tudi kitajsko pisavo, natančneje kitajski izraz za certifikat, kar bi lahko nakazovalo na povezave platforme Conti Entertainment s Kitajsko. Od tam je, na primer, izvirala tudi zelo podobna piramidna shema Kangaroo Treasure, ki je predvsem vlagatelje v Srbiji – bilo naj bi jih kar 100 tisoč – oškodovala za več deset milijonov evrov.



Kitajska tudi sicer slovi kot zibelka tako imenovanih "prašičjih klavnic". Gre za nazorno poimenovanje piramidnih shem, pri katerih iz obljub o stabilnih visokih (pasivnih) zaslužkih goljufi žrtve prek spletne komunikacije (pogosto prek skupin v aplikacijah, kot sta WhatsApp in Telegram) prepričajo, da jim zaupajo in v platforme vložijo še več denarja, saj bo njihov izkupiček tako še veči.



Prašič na poti v klavnico. Foto: Shutterstock



Del pritekajočega novega denarja je namenjen izplačilom starejših članov piramidne sheme, ki s tem v mnogo primerih dobijo potrditev, da sistem deluje in da ne gre za prevaro. Ko se novačenje novih žrtev ustavi, organizatorji piramidne sheme ugasnejo spletne strani in skupine za komunikacijo, večina vlagateljev pa izgubi denar. To je stopnja "klanja prašičev".



Tovrstne piramidne sheme so na Kitajskem sicer pogosto povezane tudi z organiziranim kriminalom. Posamezniki, ki navezujejo stike s potencialnimi žrtvami in jih prepričujejo, naj vložijo svoj denar, to v določenih primerih počnejo tudi proti svoji volji oziroma so v to prisiljeni (vir).

Zakaj s takšnim prepričanjem trdimo, da je Conti Entertainment vodijo lažnivci? Ker lažejo tudi o tem, kje so posneli promocijski videoposnetek.

Ob tem da ima Conti Entertainment tako rekoč vse značilnosti klasične piramidne oziroma Ponzijeve sheme, tj. daje obljube o visokem (pasivnem) dnevnem zaslužku, poziva k rekrutiranju novih članov, manjkajo kakršnih koli podatkov o lastnikih ali upraviteljih, trdi, da sodeluje z znanimi podjetji, ki jih ni mogoče najti nikjer drugje razen na Contijevi spletni strani, je najnovejši dokaz, da gre za platformo, zgrajeno na lažeh, promocijski videoposnetek, ki ga je uradni kanal Conti Entertainment na YouTubu objavil v torek.

Videoposnetek prikazuje domnevno konvencijo podjetja Conti Entertainment v Londonu v Veliki Britaniji, na kateri naj bi bili prisotni predstavniki tako rekoč vseh velikanov filmske in televizijske industrije. Na dogodku med drugim govorijo trije vodilni predstavniki podjetja z izredno generičnimi angleškimi imeni – Michael Smith, John Anderson, Emily Taylor.

Najprej je treba poudariti, da angleščina ni materni jezik nobenega od trojice, saj imajo vsi, še najbolj pa osebi, ki se predstavljata za Smitha in Taylorjevo, zelo izrazit in močan naglas. Obstaja zelo velika verjetnost, da gre za najete igralce – fotografije moškega, ki ga predstavljajo kot Smitha, je namreč najdemo na spletni strani Onlinecasting, kjer je mogoče najeti igralce za različne filmske ali televizijske projekte:

Foto: Posnetek zaslona

A to sploh še ni največji rdeči klicaj. Čeprav osebe v ozadju trdijo, da je videoposnetek nastal v Londonu, je naša preiskava pokazala, da so ga v resnici posneli – vsaj velik del – v Bogoti, kolumbijski prestolnici. Natančneje v tamkajšnjem hotelu DoubleTree by Hilton, nekdanjem hotelu Cosmos Insignia.

Prvi opozorilni znak je že vozilo, s katerim se domnevno vodstvo podjetja pripelje na dogodek. Audi ima registrsko oznako, zakrito z zastavo Velike Britanije, opaziti pa je mogoče, da je volan v avtomobilu na levi strani. Če bi šlo za britansko vozilo, bi bil volan na desni, saj na Otoku vozijo po levi strani ceste.

Toda če je pri vozilu z najetim šoferjem še mogoče razpravljati o položaju volana in skrivanju tablice, je to nemogoče reči za prostor, kjer je potekala Contijeva konvencija. Z orodji za prepoznavo fotografij oziroma delov fotografij je namreč mogoče ugotoviti, da prostori pripadajo hotelu DoubleTree by Hilton v Bogoti, ki se je pred leti imenoval Hotel Cosmos Insignia. Poglejmo nekaj primerov.

Ujemajoča se stenska vzorca v garaži v videoposnetku in v hotelu v Kolumbiji, na fotografiji je razvidno tudi, da je volan v avtomobilu na desni, kar ni značilno za vozila v Veliki Britaniji:

Foto: Google Maps / YouTube / Posnetek zaslona

Ujemajoči se talni vzorec, strop in stropne luči ter stenski paneli v konferenčni dvorani:

Foto: Google Maps / YouTube / Posnetek zaslona

Isti prostor na fotografiji, objavljeni na potovalnem portalu TripAdvisor:

Foto: Posnetek zaslona / TripAdvisor

Oglejte si tudi videoposnetek iz zgornjega prostora iz leta 2019 (povezava), v katerem je jasno razvidno, da gre za isto konferenčno oziroma prireditveno dvorano kot v Contijevem videoposnetku, za katerega trdijo, da je nastal v Londonu.

Avla lokacije, za katero pri Contiju trdijo, da je v Londonu, in avla hotela v Kolumbiji:

Foto: Posnetek zaslona / YouTube / Hilton Hotels

Ujemajoče se podrobnosti, ko sta izložbi v ozadju in mizica s policami:

Foto: Posnetek zaslona / YouTube / Hilton Hotels

Preberite več o tem, kako je mogoče s iskanjem s prepoznavo fotografij preveriti istovetnost trditev: