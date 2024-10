Tajsko, ki velja za eno od priljubljenih pribežališč zahodnih spletnih goljufov in "piramidašev" , zadnje dni pretresa ogromen domači tovrstni škandal. Tajske oblasti so namreč aretirale več oseb, med njimi tudi najmanj tri televizijske zvezde, ki so bile vpletene v piramidno shemo iCon Group. Ta je žrtve po zadnjih ocenah oškodovala za skoraj 115 milijonov evrov. Del so vplivni člani organizacije porabili za drage nakupe, večina ukradenih sredstev pa naj bi bila "oprana" s pretvorbo v kriptovalute.

Novačenje v iCon Group, poslovno priložnost, ki jo tajske oblasti in mediji za zdaj obravnavajo še kot "domnevno" piramidno shemo, se je po navedbah ene od žrtev, ki je izgubila svoje prihranke, začelo med začetnim valom epidemije bolezni covida-19, je poročal Bangkok Post.

Obljube ogromnih zaslužkov s strani akterjev v ozadju – pravzaprav v ospredju, saj je šlo tudi za dobro znane osebe, med njimi so bili vplivni tajski televizijci – so temeljili na preprodaji prehranskih dopolnil in izdelkov, kot so čaji in energijske pijače, ter rekrutiranju novih članov.

Vlagatelje, šlo je predvsem za s finančnega vidika že tako ali tako ranljive posameznike, so prepričali v nakup "licenc", s katerimi so postali uradni prodajalci izdelkov iCon. Za licence so zahtevali kar 250 tisoč baht oziroma blizu sedem tisoč evrov.

Predstavitve poslovne priložnosti iCon Group, pod katero se je v resnici skrivala piramidna oziroma Ponzijeva shema, so bile na Tajskem nekaj časa velika reč. Organizatorji so nanje vabili tudi tajske TV-zvezdnike in zvezdnice, ki pa niso bili le povezovalci dogodkov ali plačani statisti, temveč so tudi aktivno sodelovali v novačenju novih članov in posledičnem polnjenju žepov z naložbami oškodovanih žrtev piramidne sheme. Foto: Wikimedia Commons / SMART LIVE

Ko se je izkazalo, da so prehranska dopolnila zanič, saj jih ni želel kupovati tako rekoč nihče izven piramidne sheme, podjetje pa tudi ni sprejemalo vračil, so mnogi kot edino možnost za povrnitev naložbe videli novačenje novih članov, saj bi s tem prejeli provizije.

Piramidna shema se je po tem, ko je tajska policija prejela skoraj dva tisoč prijav oškodovancev, zrušila v začetku letošnjega oktobra. Do konca prejšnjega tedna se je število prijav dvignilo že na skoraj pet tisoč.

Aretirali so 18 ljudi, tudi "šefa Pavla" in tri televizijske zvezde

Med sredo, 16. oktobra, in petkom, 18. oktobra, je tajska policija v povezavi z iCon Group aretirala 18 oseb.

Med njimi so bili direktor in ustanovitelj podjetja iCon Group ter domnevni glavni organizator piramidne sheme Waranthaphon Wratyaworrakul, znan tudi kot "šef Pavel", in tri tajske televizijske zvezde: igralca in modela Pechaya Wattanamontree, Kan Kantathavorn ter igralec in nekdanji politik Yuranunt Pamornmontri.

Po poročanju tajskih medijev je bilo med preiskavo domnevnega ogoljufanja tisočev tajskih vlagateljev zaseženo tudi premoženje v vrednosti 210 milijonov baht oziroma skoraj šest milijonov evrov.

Zaseženo prestižno vozilo znamke Rolls Royce z napisom iCon Group, ki ga je vozil najvplivnejši član piramidne sheme – "šef Pavel" oziroma direktor in ustanovitelj iCon Group Warathaphon Waratyaworrakul. Gre za model Rolls Royce Wraith, modelno leto 2017. Za rabljenega je treba na največjem evropskem avtomobilskem trgu, v Nemčiji, trenutno odšteti najmanj četrt milijona evrov. Foto: Reuters

Tajske oblasti so med drugim zasegle 24 luksuznih avtomobilov znamk Rolls Royce, Bentley, McLaren, Porsche, Mercedes Maybach, 51 dragih ur, nešteto kosov dizajnerskih oblačil in več kot 200 tisoč evrov v gotovini.

Kje je končala večina denarja, še ni znano

Našteto je sicer drobiž v primerjavi s celotnim izkupičkom piramidne sheme, ki po zadnjih ocenah tajskih oblasti znaša blizu 115 milijonov evrov, je poročal tajski medij The Nation.

Tajski preiskovalci sumijo, da je bila večina sredstev že sproti, pred kolapsom piramidne sheme, "oprana" s pretvorbo v različne kriptovalute in prenesena v kriptodenarnice, ki jih upravljajo osebe v tujini, torej izven Tajske.

Obstajal naj bi tudi sum, da so vplivni člani iCon Group z denarjem oškodovancev podkupovali tajske državne organe, da ti že v času, kot so že obstajali jasni indici, da podjetje v resnici deluje kot piramidna shema, niso sprožili preiskave. Odvetnik Wratyaworrakula samooklicanega "šefa Pavla" in najvplivnejšega človeka v iCon Group je za tajske medije to zanikal.

Piramidna shema iCon Group je po do zdaj znanih podatkih sicer delovala samo na Tajskem.