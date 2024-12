Interpol je v sodelovanju z organi pregona iz več kot 40 držav, tudi preiskovalci iz Slovenije, med julijem in novembrom letos razbil več omrežij kriminalcev v ozadju nekaterih najpogostejših internetnih prevar, v prvi vrsti tako imenovanih "klavnic prašičev", kakršna je bila zloglasna piramidna shema Conti, ki ji je nasedlo več kot deset tisoč Slovencev. Aretiranih je bilo več več kot 5.500 osumljencev, zaseženih pa skoraj 400 milijonov evrov, ki so jih prevaranti ukradli žrtvam goljufij.

Zelo dobro jih poznamo tudi v Sloveniji

Operacija zoper kibernetski kriminal, ki so jo pri Intepolu poimenovali HAECHI V, je obsegala identifikacijo in prijetje osumljencev, ki so sodelovali v katerih od več različnih vrst zelo pogostih internetnih prevar.

Večina je žrtve v zadnjih letih iskala tudi v Sloveniji: naložbene priložnosti, ki so v resnici piramidne sheme, izsiljevanje s seksualnimi notami, tako imenovane romantične prevare, lažne spletne trgovine, ponarejena nujna obvestila institucij, poslovne prevare, izdajanje za druge osebe z uporabo sintetičnih glasov itd.

V piramidno shemo Conti so nekateri Slovenci do konca septembra letos vlagali svoje življenjske prihranke, nekateri so vzeli kredit, nekateri so v naložbo prepričevali tudi družinske člane in prijatelje. Foto: Matic Tomšič

V ospredju klavnice prašičev: največ škode so povzročili kriminalci iz Azije

Epicenter operacije HAECHI V je bila Azija, od koder, kot smo že poročali, v zadnjem obdobju izvirajo mnoge spletne prevare, ki spadajo v kategorijo tako imenovanih klavnic prašičev. Gre za tip goljufije, pri kateri akterji v ozadju žrtve z rednimi izplačili ali drugimi zagotovili prepričajo, da v prevaro vložijo še več denarja. Nato nenadoma izginejo, žrtve pa izgubijo vse.

Kot v sporočilu za javnost navajajo pri Interpolu, so kitajski in južnokorejski preiskovalci v sklopu operacije HAECHI V med drugim razbili kriminalno organizacijo, ki je povzročila za kar milijardo evrov škode.

Aretacija domnevnega goljufa v Nigeriji, ki prav tako velja za eno od central globalne "industrije" spletnih prevar. Foto: Interpol

Prav v Južni Koreji so novembra sicer javno razkrinkali eno največjih piramidnih shem oziroma finančnih goljufij v zgodovini države, ki je okrog 15 tisoč ljudi oškodovala za več kot 200 milijonov evrov.

Med operacijo HAECHI V so preiskovalci uspešno preprečili tudi poskus ogromne finančne goljufije, katere tarča je bilo podjetje v Singapurju. Ukraden denar, šlo je za skoraj 40 milijonov evrov, so zasegle oblasti v Vzhodnem Timorju.

Predstavniki oblasti v Vzhodnem Timorju z zaseženo gotovino, ki je bila na poti v roke goljufov. Foto: Interpol

Končni izkupiček petmesečne preiskave je bilo po navedbah Interpola več kot 5.500 aretacij osumljencev, ki naj bi se ukvarjali s spletnimi prevarami, in zaseženih okrog 380 milijonov evrov v klasičnih "fiat" valutah in kriptovalutah, kot sta bitcoin in ether.

Interpol opozarja: Pojavila se je nova prevara, previdno!



Interpol je v sporočilu za javnost opozoril tudi na novo vrsto prevare, pri kateri goljufe žrtve na različne načine, ki segajo od čustvenih manipulacij na Facebooku do obljub o bogastvu, poskusijo prepričati, naj kupijo kriptovaluto USDT, ki naj bi jo vložili v različne priložnosti za hiter zaslužek. Goljufi žrtvam nato pošljejo povezavo, ki domnevno vodi do spletnega mesta za naložbe, a gre v resnici za način, da pridobijo neoviran dostop do žrtvine kriptodenarnice, ki jo nato izpraznijo.