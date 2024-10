Posnela ga je v kočljivem položaju in zahtevala denar. Policija pravi to.

"Po nekaj minutah je videoklic prekinila. Ni mi bilo jasno, kaj se dogaja, dokler ni stopila v stik z mano na Facebooku in zahtevala 500 ameriških dolarjev ali pa bo objavila posnetke zaslona, na katerih sem jaz s svojim penisom v rokah," nam je svojo izkušnjo s spletnimi družabnimi platformami razkril bralec Siol.net. Na policiji zgodbo bralca komentirajo z besedami, da so oblike izsiljevanj na spletu različne, letos so zabeležili 23 primerov.

Kako danes spoznati partnerja? Vse več ljudi se obrača na spletne in mobilne platforme, kjer pa ne srečujejo samo potencialnih partnerjev. "Odprl sem račune na mnogih platformah, ki pa povečini omogočajo prijavo prek obstoječega računa Facebook," svojo izkušnjo z izsiljevanjem na spletu začne bralec Siol.net, ki je želel ostati anonimen.

Ponudba, "ki je ni mogel zavrniti"

Le nekdaj dni po odprtju računa na eni izmed tujih platform se je sogovornik zapletel v pogovor s predstavnico nasprotnega spola. Ta je po izmenjavi tekstovnih sporočil predlagala videoklic. Naš bralec je v to privolil in z mlado žensko – po besedah bralca je bila stara okoli 25 let – sta začela videopogovor. Po približno petih minutah je sogovornica našega bralca vprašala, ali bi ga motilo, če bi se sama začela samozadovoljevati. Bralec je v to privolil. Po nekaj minutah samozadovoljevanja pa je mlada ženska vprašala bralca, ali bi se ji tudi on "pridružil". Ta je v to privolil. Le nekaj minut kasneje pa se je videoklic nenadoma končal.

500 ameriških dolarjev

"Ni mi bilo jasno, kaj se dogaja, dokler ni stopila v stik z mano na Facebooku in zahtevala 500 ameriških dolarjev ali pa bo objavila posnetke zaslona, na katerih sem jaz s svojim penisom v rokah," nadaljevanje zgodbe opiše bralec. Mlada ženska mu je tudi poslala posnetke zaslona, njegov profil na Facebooku pa je poznala, ker ga je bralec uporabil za ustvarjanje profila na platformi. "Grozila mi je, da bo na Facebooku objavila fotografije s pripisom, da jo nadlegujem in da ji pošiljam fotografije svojega spolnega organa med samozadovoljevanjem. Ki da jih bodo videli vsi moji sorodniki, prijatelji, sodelavci …" je zgodbo nadaljeval bralec. Izsiljevanju mlade ženske se je uprl, ker se ni bal posledic.

"Facebook profil, ki ga je ona poznala, sem odprl samo za namen spletnih platform in aplikacij za zmenke. Vsi moji osebni podatki so bili napačni, tudi elektronski naslov sem odprl za namen teh platform. Če bi posnetke zaslona res objavila, tega nihče od mojih bližnjih ne bi nikoli videl. Tudi Facebook najverjetneje ne bi pustil objave vidne dolgo časa, ker taka vsebina krši njihova pravila," je razplet celotne zgodbe pojasnil bralec. Vendar vsi v Sloveniji niso imeli take sreče oziroma niso tako pametno pristopili k spletnemu spoznavanju partnerjev kot on.

23 primerov v 2024

Neuradno smo iz policijskih vrst izvedeli, da se je na može v modrem tudi v letošnjem letu obrnilo večje število Slovencev, ki so postali tarče zgoraj opisanega izsiljevanja. Večina jih je namreč uporabila pravi profil na Facebooku in posledično so grožnje izsiljevalcev vzeli veliko bolj resno.

Na policijo smo se po prejemu zgodbe bralca obrnili tudi z uradnimi vprašanji. Odgovorili so nam, da vodijo statistične podatke po številu kaznivih dejanj in uporabljenih sredstvih. Lahko so nam le zaupali, da so v letošnjem letu zabeležili 23 primerov izsiljevanja prek spleta.

To svetuje policija

"Vsekakor predlagamo, da zadevo prijavijo policiji," možje v modrem svetujejo vsem, ki so se znašli v podobnem položaju kot bralec Siol.net. Predlagajo tudi, da žrtve shranijo sporočila oziroma naredijo posnetek zaslona (t. i. print screen) klepeta, profila, fotografije, saj je pomembno, da obstaja dokaz, ko bo žrtev želela primer prijaviti. "V takšnih primerih žrtve želijo, da administratorji spletnih strani vsebino izbrišejo, zato predlagamo, da žrtve opravijo prijavo neželene vsebine na dotični spletni strani in se za pomoč pri izbrisu obrnejo na Nacionalni odzivni center za obravnavo incidentov s področja varnosti elektronskih omrežij in informacij SI-CERT na elektronski naslov cert@cert.si," so poudarili na policiji.

Za preprečevanje tovrstnih kaznivih ravnanj po mnenju mož v modrem lahko največ stori prav potencialna žrtev s preventivnim ravnanjem. Ključni so vidiki preventivne aktivnosti in ozaveščanje uporabnikov o takšnih nevarnostih interneta in spletnih ponudb ter opozarjanje na ustrezno hrambo in ravnanje s tovrstnimi intimnimi podatki.