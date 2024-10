Ruski hekerji nad Furs: ta aplikacija ni delala

Ruska hekerska skupina Ljudska kibernetska armada je spet začela napadati tarče po Sloveniji, danes v jutranjih urah so napadli finančno upravo. Za zdaj edina potrjena tarča je aplikacija za davčno potrjevanje računov Mini Blagajna, ki je bila po neuradnih informacijah nedostopna od 6. ure zjutraj pa do okoli 9.30. Hekerji naj bi uporabljali relativno enostavno obliko napada, poimenovano DDoS (kaj to pomeni, lahko preberete v spodnjem okvirju).

Hekerji Ljudske kibernetske armade se na forumih na temnem spletu radi hvalijo s svojimi uspešnimi kibernetskimi napadi.

Z vprašanji, ali so bili napadeni tudi drugi sistemi in aplikacije, smo se obrnili na Furs. Odgovore bomo objavili takoj, ko jih prejmemo.

Spomnimo, v petek so ruski hekerji napovedali nov val napadov na slovenske informacijske sisteme. V soboto so objavili tudi seznam tarč, med katerimi sta tudi Luka Koper in Ljubljanski potniški promet (LPP).

"Distribuirano napadanje storitve (DDoS – Distributed Denial-of-Service) je vrsta spletnega napada, pri katerem je cilj preplaviti ciljno spletno storitev z ogromno količino zahtev, kar vodi do preobremenitve in nedelovanja te storitve za legitimne uporabnike. V primeru takšnega napada je namen obremeniti strežnik in otežiti njegovo dostopnost. Ne gre za vdor v strežnik ali infrastrukturo entitete," so za Siol.net pred meseci v valu prvih napadov ruskih hekerjev sporočili iz Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost (URSIV).