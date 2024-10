Zaščita pred hekerji za manj kot evro na mesec

Kibernetska varnost postaja vse bolj kritična – zlasti za mala in srednje velika podjetja, ki so pogosto tarča hekerskih napadov. V Centru kibernetske varnosti in odpornosti Telekoma Slovenije opozarjajo, da je letošnje leto rekordno po številu kibernetskih varnostnih dogodkov. V prvih devetih mesecih so obravnavali skoraj štirikrat več varnostnih dogodkov kot v enakem obdobju lani.

Foto: iStock / Telekom Slovenije d.d.

Hekerji izkoriščajo pomanjkanje pozornosti

Mnoga podjetja se ne zavedajo pomembnosti kibernetske varnosti, kar hekerji uspešno izkoriščajo. Metode, kot so ribarjenje (phishing), nameščanje zlonamerne programske opreme in nevarne spletne strani, predstavljajo resno grožnjo. Splet je prostor, v katerem lahko katastrofo sproži že en napačen klik, kar lahko vodi do kraje občutljivih podatkov ali celo zlorabe naprav za rudarjenje kriptovalut.

Dalibor Vukovič, specialist za kibernetsko varnost v Telekomu Slovenije, opozarja, da večina ljudi živi v lažnem prepričanju, da so varni pred kibernetskimi napadi. Pomembno je poudariti, da so ti napadi prikriti načini kompromitacije, ki se bistveno razlikujejo od fizičnih napadov, ki so običajno opaznejši in jih lažje predvidimo.

Varen splet je v avgustu zaščitil svoje uporabnike pred več kot 7,5 milijona napadi. Pri tem bi bila skoraj polovica naprav naročnikov Varnega spleta v nevarnosti, če ne bi bili zaščiteni z omenjeno storitvijo. Najpogostejše grožnje je predstavljala škodljiva programska oprema, sledijo t. i. CC-napadi (C2 ali Command & Control), ki skušajo vdreti v napravo in jo nato uporabiti kot del lastnega omrežja, ter napadi spletnega ribarjenja (phishing).

Prilagajanje hekerskih napadov

Z razvojem umetne inteligence postajajo metode hekerjev vse bolj sofisticirane in težje prepoznavne. Sporočila, ki jih uporabljajo pri phishing napadih, pogosto nimajo več očitnih slovničnih napak, kar otežuje njihovo prepoznavanje. Strokovnjaki opozarjajo, da se povprečni uporabniki težko uprejo napadom, ki so zasnovani tako, da zavajajo. Za več informacij o tem, kako prepoznati hekerski napad, si oglejte članek.

Foto: Telekom Slovenije

Kako se zaščititi? Dalibor Vukovič poudarja, da antivirusni programi in požarni zidovi sami po sebi ne zadostujejo. Vendar pa ni treba, da je kibernetska zaščita finančno obremenjujoča. Telekom Slovenije ponuja storitev Varen splet, ki za manj kot en evro na mesec omogoča zaščito pri brskanju po spletu.



Kaj vam nudi Varen splet?

Storitev Varen splet ščiti uporabnike in njihove naprave pred:

nevarnimi spletnimi stranmi,

lažnimi spletnimi trgovinami in bankami,

ribarjenjem, ki zahteva osebne podatke ali gesla,

zlonamerno programsko opremo, kot so virusi in trojanci,

spletnimi stranmi z goljufivimi oglasi.

Kako deluje Varen splet?

Storitev Varen splet se aktivira takoj po vklopu. Med brskanjem neprekinjeno preverja varnost spletnih strani, e-sporočil ter spletnih trgovin in bank. Ob zaznavi nevarnosti vas obvesti in prepreči dostop do škodljivih povezav.

Zaščita, cenejša od kave

Varen splet je na voljo za manj kot en evro na mesec, poleg tega pa Telekom Slovenije novim uporabnikom omogoča 2-mesečni brezplačni preizkus storitve. Z Varnim spletom lahko zaščitite vse naprave v vašem omrežju, ki so povezane v splet.

Kako vključiti Varen splet? Za vklop storitve pošljite SMS s ključno besedo VAREN SPLET na 1918, vključite jo lahko tudi v aplikaciji Moj Telekom, na prodajnih mestih Telekoma Slovenije ali s klicem na brezplačno številko 041 700 700. Ne odlašajte, zaščitite svoje podjetje še danes!

Naročnik oglasnega sporočila je TELEKOM SLOVENIJE, D. D.