Slovencem predlagajo trgovino iz nočne more: izognite se v širokem loku

Neverjetno visoka uvrstitev na Googlu za zelo sumljivo trgovino

Spletni iskalnik Google bo Slovencu ali Slovenki, ki bosta iskala ugodno ceno za športne copate znamke Nike, v našem primeru je bil to model Court Vision, na prvi strani rezultatov iskanja naštel več ponudb. Ob običajnem naboru v Sloveniji dobro znanih (spletnih) trgovin z obutvijo, oblačili ali športno opremo, kot so Sport Vision, Intersport, Buzz, Mass, Hervis in drugi, pa tudi portal nike.com, se na seznamu znajde tudi trgovina Nike Outlet Slovenija.

Ne le to – Nike Outlet Slovenija (ali Nike Superge Akcija), ki je na domeni nikeslovenia.top in na prvi pogled daje vtis, da je uradna izpostava in trgovina znamke Nike v Sloveniji, iskalnik Google uvršča celo nad večino prepoznavnih trgovin. Na treh različnih napravah, dveh pametnih telefonih in osebnem računalniku, je Google spletno stran Nike Outlet Slovenija v več iskanjih uvrstil na med kar drugo in največ deveto mesto na seznamu rezultatov iskanja, nikoli pa nižje. Pod Nike Outlet Slovenija je bila vselej uvrščena celo spletna stran nike.com.

Kje je težava? Nike Outlet Slovenija ni resnična trgovina, temveč gre za prazno lupino na vajetih prevarantov, katere edini cilj je pridobiti osebne podatke in številke plačilnih kartic potencialnih strank – v resnici žrtev.

Kako vemo, da gre za lažno trgovino? To je deset klasičnih opozorilnih znakov.

Prenizke cene: Čeprav Nike Outlet Slovenija ne oglašuje bizarno nizkih cen, kot je to v navadi pri večini lažnih spletnih trgovin, ki bunde, ki sicer stanejo tisoč evrov, prodajajo za dvajsekrat nižji znesek, ima v primerjavi z večino legitimnih trgovin še vedno previsoke popuste. Celotne linije športnih copat Nike Air Force ne boste nikjer dobili z več kot 50-odstotnim popustom oziroma za nekaj več kot 60 evrov.

Ob prenizkih cenah je opozorilni znak tudi slovnica. Beseda barva ni sklanjana pravilno. Foto: posnetek zaslona

Neomejena zaloga: Če se pri popustih morda še lahko zgodi, da naletimo na res dobro kupčijo, pa tako rekoč nikjer ne bodo imeli na zalogi prav vseh izdelkov, ki jih prodajajo po že tako izredno nizkih cenah. Ne le to, Nike Outlet Slovenija in podobne trgovine imajo pogosto neusahljive zaloge. Dovolili bi nam namreč oddajo naročila, vrednega več kot 110 tisoč milijard evrov. Ne le to, dobili smo še posebno ugodnost, kar stoodstotni popust na celotno naročilo, zaračunali nam bi zgolj stroške dostave za okrog dva bilijona parov športnih copat:

Datum registracije domene: Lažne spletne trgovine so kratkotrajne operacije, namenjene hitremu (pogosto sezonskemu) zaslužku prevarantov. Življenjska doba večine je največ nekaj mesecev. Potencialnim kupcem – oziroma žrtvam – pogosto lažejo, da so trgovina s tradicijo, a preveriti je treba zgolj, kdaj je bila registrirana domena spletne strani. To lahko storite s pomočjo orodja WhoIS. Kot kažejo podatki, je bila domena nikeslovenia.top registrirana šele 20. septembra lani.

Ni podatka o podjetju, ustanoviteljih, osebju: Lažne trgovine na dnu spletnih strani oziroma v razdelku O nas skoraj brez izjeme ponujajo informacije o trgovini, a vsebujejo le puhlice o tem, kakšni filozofiji sledijo, ni pa konkretnih podatkov o tem, kdo trgovino vodi. Tega podatka prav tako nikoli ne najdemo med pogoji uporabe ali v zapisih o politiki zasebnosti (razen če so dobesedno skopirani oziroma ukradeni resnični spletni trgovini). To je logično, saj takšne osebe ali podjetja ne obstajajo. Resničen, toda anonimen, je le goljuf v ozadju.

Če z Googlom poiščemo del besedila s spletne strani sumljive trgovine, bomo našli druge. S tem smo odkrili dve trenutno aktivni lažni spletni trgovini, ki se pretvarjata za outleta za obutev znamk Merrell in Cripsi. Obe trgovini sta narejeni po istem kalupu kot lažna trgovina Nike, drugačna je zgolj vsebina.

"Plačilo" je mogoče samo s kreditno kartico, po storitvi PayPal ali prek katerega od posrednikov denarnih nakazil, kot je Western Union. Če v eni od lažnih trgovin, ki izpolnjuje tukaj naštete kriterije, kdaj res oddate naročilo in ga plačate, takoj stopite v stik z izdajateljem kreditne kartice oziroma ponudnikom plačilne storitve. Če imate možnost (na primer po e-banki), pa bo tudi najbolje, da kartico takoj prekličete, saj ste z nakupom in izpolnitvijo plačilnega obrazca goljufom povedali, kako lahko uporabljajo vašo kartico.

Kam potujejo podatki o plačilni kartici, vneseni v ta obrazec na lažni spletni trgovini, je težko predvideti. Logotipi podjetij, ki se ukvarjajo s kibernetsko varnostjo, so zraven za okras oziroma za ustvarjanje lažnega občutka zanesljivosti. Foto: posnetek zaslona

Kar zadeva lažne spletne trgovine, uporabniki oziroma "kupci" v veliki večini primerov postanejo žrtev dveh različnih prevar.



V enem primeru naročeni izdelek dobijo, a je izredno slabe kakovosti oziroma ponaredek, prejmejo lahko tudi nekaj čisto drugega, na primer denarnico namesto športne obutve.



V drugem primeru ne dobijo ničesar, a ne le to: če so plačali s kreditno kartico, je zelo verjetno, da so podatke o njej na pladnju izročili goljufom in se s tem izpostavili zlorabi. Slovenski nacionalni odzivni center za kibernetske grožnje SI-CERT svetuje, da v primeru plačila s kreditno kartico v eni od tovrstnih trgovin kartico takoj prekličejo, hkrati pa se pri svoji banki pozanimajo glede postopka vračila denarja (tako imenovani chargeback).

Stik s prodajalcem: Pri lažnih spletnih trgovinah je mogoč bodisi prek spletnega obrazca, kar je jasen pokazatelj, da goljufi (oziroma njihova "trgovina") sploh nimajo lastnega e-poštnega predalnika, bodisi prek e-poštnega naslova, ki je v krogih poznavalcev spletnih prevar dobro znan. Eden najpogostejših je sales@customerservicebest.com. Gre za domeno, ki je povezana izključno z lažnimi spletnimi trgovinami.

Lažni gumbi za družbena omrežja: Ikone družbenih omrežij na dnu spletne strani ne vodijo do profilov trgovine, saj ta ne obstaja, temveč praviloma ali na domače strani Facebooka, Twitterja (X) in Instagrama ali do obrazca za deljenje spletnega naslova lažne trgovine na uporabnikov lasten profil na družbenem omrežju, ali pa so celo le neinteraktivne sličice.

Jezik in pravopis: Čeprav se trgovina predstavlja kot slovenska, je zelo verjetno, da so v ozadju goljufi iz tujine. Besedilo je lahko v delih nelogično oziroma nerodno napisano, saj je bilo z orodji, kot je prevajalnik Google Translate, prevedeno neposredno iz drugega jezika. Goljufi namreč mečejo zelo široko mrežo, enake spletne trgovine, a v drugih jezikih, namreč poskušajo podtakniti kupcem v mnogo drugih državah:

Navedbe, ki se ne skladajo več z aktualnim dogajanjem: Akterji, ki postavljajo lažne spletne trgovine, si delo olajšajo tako, da preprosto kopirajo starejše različice ter jim posodobijo imena in grafično podobo. To najpogosteje dokazujejo pogoji poslovanja, ki so na spletnih straneh zaradi ustvarjanja vtisa legitimnosti. Ogromno lažnih spletnih trgovin namreč že štiri leta uporablja enako različico pogojev poslovanja, natančneje razdelka o dostavi izdelkov – ta še vedno vsebuje opozorilo iz leta 2020, da bo čas dostave zaradi epidemije koronavirusa morda daljši.

Strokovnjaku za SEO (optimizacijo uvrščanja spletnih strani v spletnih iskalnikih) smo poslali vprašanje, kako je mogoče, da se je lažna trgovina Nike Outlet Slovenija v Googlovih rezultatih iskanja znašla tako visoko, v nekaterih primerih je celo na drugem mestu. Odgovor bomo objavili, ko ga prejmemo.