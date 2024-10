"Klavnice prašičev"

Conti, ki je v četrtek nekaj ur po objavi našega članka zaustavil izplačila, na suhem pa je ostalo tudi ogromno Slovencev, ki so v to piramidno shemo vložili svoj denar, je primer tako imenovane "klavnice prašičev". Izraz izvira iz Kitajske.

Gre za spletne prevare – Ponzijeve oziroma piramidne sheme –, pri katerih iz obljub o stabilnih visokih pasivnih zaslužkih z naložbo v višini od nekaj deset do več tisoč evrov goljufi žrtve prek spletne komunikacije, pogosto prek skupin v aplikacijah, kot sta WhatsApp in Telegram, prepričajo, da jim zaupajo in v platforme vložijo še več denarja, saj bo njihov izkupiček tako še večji. To so obljubljali tudi vlagateljem v Conti.

Ogromno slovenskih vlagateljev v Conti, bilo naj bi jih več kot deset tisoč, je po zaustavitvi izplačil razjarjenih. Nekaterim vodilnim članom piramidne sheme, ki so jih prepričali v vplačilo sredstev oziroma premamili z obljubami o visokih zaslužkih, grozijo tudi z nasiljem. Foto: Posnetek zaslona

Del pritekajočega novega denarja je namenjen izplačilom starejših članov piramidne sheme, ki s tem v mnogo primerih dobijo potrditev, da ne gre za prevaro, s čimer nato upravičijo rekrutiranje novih članov – sistem vendarle deluje! Ko se novačenje novih žrtev ustavi, organizatorji piramidne sheme ugasnejo spletne strani in skupine za komunikacijo – to se je že zgodilo v primeru prevare Conti –, večina vlagateljev pa izgubi denar. To je stopnja "klanja prašičev".

V piramidni shemi Conti je bilo po navedbah predstavnikov aktivnih okrog 11 tisoč Slovencev, pot do povrnitve sredstev ali pravice pa jih v novi skupini v komunikacijski aplikaciji Telegram trenutno išče okrog tri tisoč.

Kakšna je povezava s Kitajsko? V prvi vrsti tajkunski politik v Kambodži.

Združene države Amerike so prejšnji mesec uvedle sankcije proti vplivnemu politiku iz Kambodže Liju Jong Phatu. Gre za člana vladajoče Kamboške ljudske stranke, dolgoletnega senatorja in člana zgornjega doma kamboškega parlamenta.

Jong Phat (levo) je tudi svetovalec Hun Sena (desno), predsednika kamboškega senata in z naskokom najvplivnejšega politika v državi, ki je bil predsednik kamboške vlade od leta 1998 pa kar do 2023, ko ga je nasledil njegov sin Hun Manet. Foto: Guliverimage

Ob tem, da je politik, je Jong Phat, ki ima sicer tudi kitajske korenine, tudi eden najbogatejših in najuspešnejših poslovnežev v Kambodži. Je lastnik družbe LYP Group, ki v Kambodži upravlja več podjetij, ki se ukvarjajo z energetiko, tobačnimi izdelki, hotelirstvom in igrami na srečo.

Ameriško ministrstvo za finance Jong Phatu in družbi LYP Group ter podrejenim podjetjem očita (vir) vpletenost v zelo resne zlorabe človekovih pravic, natančneje trgovino z ljudmi in prisilno delo, povezano z organizacijo spletnih investicijskih prevar (kot je Conti).

Epicentri piramidnih shem in drugih spletnih prevar, ki izvirajo iz jugovzhodne Azije, naj bi bili predvsem hoteli in drugi turistični kompleksi v Kambodži, ki so v lasti Jong Phata ali (poslovnih entitet) podjetja LYP Group.

Indici v kodi Contijevih spletnih strani, ki nakazujejo, da ima piramidna shema Conti povezave s Kitajsko oziroma jugovzhodno Azijo:

Our investigation revealed numerous indicators that strongly suggest this criminal group has its origins in China. pic.twitter.com/6pj1g6ttsX — Alvosec 🛡️ (@alvosec) October 7, 2024

Zakaj Kambodža?

Kambodža in nekatere druge države jugovzhodne Azije so v zadnjem obdobju postale eno od središč svetovne industrije spletnih prevar, ki ustrezajo kriterijem tako imenovanih "klavnic prašičev" in v katerih niti vleče kitajski organiziran kriminal, delo pa pod prisilo opravljajo predvsem žrtve trgovine z ljudmi (vir).

Za figure iz kitajskega kriminalnega podzemlja je Kambodža idealna lokacija za izvedbo tovrstnih prevar. Kitajci vizo za vstop v državo dobijo ob prečkanju meje, kar pomeni odsotnost dolgotrajnih postopkov, v praksi se v Kambodži, čeprav je uradna valuta kamboški riel, kot glavna valuta uporablja ameriški dolar, kar je idealno za pranje denarja, Kambodža pa tudi ni vključena v Enotni standard poročanja (CRS), ki ga je leta 2014 sprejel OECD. Gre za pomemben del zaznavanja davčnih utaj in posledično mednarodnega boja proti finančnim goljufijam, med katere spadajo tudi piramidne sheme.

Eno od letovišč v Kambodži, Koh Kong Resort, ki ga ameriško ministrstvo za finance povezuje z organizacijo spletnih prevar. Foto: Google maps

Kamboško ministrstvo za zunanje zadeve je septembra zaradi ameriške uvedbe sankcij izrazilo obžalovanje in jih označilo za neutemeljene. ZDA so letos vpletenost oziroma povezanost z organiziranim kriminalom v ozadju spletnih prevar sicer pripisale že več vplivnim kamboškim politikom.

Mučijo jih z elektrošoki in jim grozijo, da jih bodo prodali drugim kriminalcem

Kot so v sporočilu za javnost ob uvedbi sankcij proti Liju Jong Phatu navedli na ameriškem ministrstvu za finance, organizacija spletnih prevar in piramidnih shem, nad katerimi bdi kitajski organiziran kriminal, pogosto poteka ali v utrjenih zgradbah ali pa v nepremičninah, ki navzven zakrivajo svoje pravo poslanstvo.

Delavce in delavke, ki jih v teh objektih zadržujejo proti njihovi volji, v organizacijo spletnih prevar pogosto sprva prepričajo z obljubami o drugačni dobri zaposlitvi, ko pridejo na lokacijo, pa jim vzamejo osebne dokumente in mobilne telefone ter jih prisilijo v delo.

Žrtve trgovine z ljudmi naj bi v centrih, od koder izvirajo mnoge piramidne sheme, v delo silili tudi po 16 ur dnevno. Šlo naj bi za prava sužnjelastniška razmerja. Foto: Shutterstock

Tiste, ki se upirajo, tepejo ali celo mučijo z elektrošoki, so še navedli pri ameriškem ministrstvu za finance. Grozijo jim tudi, da jih bodo prodali drugim kriminalnim združbam. Znana naj bi bila tudi dva primera, ko sta žrtvi trgovine z ljudmi, prisiljeni v delo, povezano s spletnimi prevarami, storili samomor s skokom s strehe hotela, kjer so potekale operacije goljufov.

