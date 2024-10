Le nekaj ur po našem opozorilu, da je aplikacija Conti Entertain, ki si jo je namestilo in prek nje denar vlagalo na tisoče Slovenk in Slovencev, zelo verjetno piramidna shema , so se izplačila vlagateljem zaustavila. Conti pod pretvezo težav s plačilom davkov člane zdaj opozarja, da bodo izgubili ves svoj denar, njihovi računi pa bodo ukinjeni, če najkasneje do torka ne vplačajo dodatnih sredstev. Gre za znano taktiko ( vir ) in pogosto pokazatelj, da gre za zadnje izdihljaje morebitne piramidne sheme.

Conti Entertain, v Sloveniji letos zelo priljubljena "priložnost za hiter in lahek zaslužek", v katero naj bi svoj denar vložilo na tisoče Slovenk in Slovencev, je glede na dogajanje v zadnjih 72 urah tik pred kolapsom.

Conti Entertain je bil v Sloveniji blizu vrha seznama najbolj priljubljenih aplikacij za pametne telefone z operacijskim sistemom Android. Foto: Posnetek zaslona

Po naših informacijah so se izplačila članom zaustavila v četrtek, domnevno le nekaj ur po objavi članka o Conti na Siol.net.

Pridobili smo tudi informacije o kriptodenarnicah, ki so bile domnevno namenjene rednim dnevnim izplačilom zaslužkov članom v Sloveniji in Severni Makedoniji, kjer je bil Conti prav tako zelo priljubljen (vir).

Iz samo ene od kriptodenarnic (vir), iz katere je Conti izplačeval slovenske člane – to je za Siol.net potrdil eden od oškodovancev – je bilo v četrtek na neznane naslove v štirih transakcijah prenesenih za okrog 273 tisoč evrov v kriptovaluti USDT. Vrednosti preteklih nakazil so v povprečju segale od osem pa do nekaj sto USDT (en USDT je ekvivalenten enemu ameriškemu dolarju oziroma 0,91 evra). To so bila zadnja nakazila iz te kriptodenarnice.

Kriptodenarnica, iz katere je v četrtek zvečer "odletelo" okrog 300.000 enot kriptovalute USDT oziroma okrog 273 tisoč evrov. Foto: Posnetek zaslona

Conti: plačajte še več ali pa boste izgubili ves svoj denar

Conti, ki se predstavlja kot britansko podjetje, čeprav obstajajo zelo močni indici, da je v ozadju organizirana združba iz jugovzhodne Azije – nenazadnje je njihov profil na Facebooku upravljal nekdo s Kitajske – za zaustavitev izplačil krivi težave s plačilom davkov.

Natančneje: krivdo za težave z izplačili so prevalili na člane piramidne sheme, ker njihovi uporabniški računi naj ne bi bili "skladni". Podrobnosti, za kakšne težave s skladnostjo natanko gre, ni.

Na levi sporočilo, ki so ga prejeli slovenski vlagatelji v skupini v komunikacijski aplikaciji Telegram, na desni zahteva o plačilu "varščine". Kot je razvidno iz levega posnetka zaslona, je bilo pošiljanje sporočil v slovenski skupini Conti na Telegramu onemogočeno. To se je zgodilo kmalu po zaustavitvi izplačil. Foto: Posnetek zaslona

Uporabniki aplikacije Conti Entertain, ki želijo dvigniti svoja sredstva, so zdaj dobili ultimat: najkasneje do 8. oktobra, torej do torka, morajo na svoje račune za izplačilo položiti dodatna sredstva. Domnevno naj bi šlo za varščino, ki jo bodo ob dvigu denarja dobili nazaj. Kdor tega ne bo storil oziroma bo zamudil rok za vplačilo, bo izgubil vsa svoja sredstva, njihov račun v aplikaciji Conti Entertain pa bo ukinjen.

Ob plačilu "varščine" Conti zaračunava še ogromne obresti: kdor bo denar položil šele v torek, 8. oktobra, bo plačal kar 333-odstotne obresti.

Izpostavljanje težav z davki ali davčno skladnostjo je glede na pretekle primere pogosto signal, da gre za zadnje izdihljaje piramidne oziroma Ponzijeve sheme, ki je ostala brez pritoka svežega denarja, zato ima težave z izplačili starejšim članom. Gre tudi za enega zadnjih poskusov, kako od vlagateljev izvabiti še več denarja, preden piramidna shema implodira in aplikacije ter komunikacijski kanali ugasnejo, spletne strani pa izginejo.

Pri Contiju trdijo, da so podjetje s sedežem v Veliki Britaniji. Zakaj njihov profil na Facebooku upravljajo osebe iz Kitajske in Združenih arabskih emiratov, dveh držav, ki sta znani kot zibelka piramidnih shem s klikanjem na gumbe in pribežališče za kriptogoljufe, ni znano. Foto: Posnetek zaslona

Slovenske vlagatelje v Conti so utišali

Dogajanje v Conti je kljub zagotovilom predstavnikov, da gre za vodilno svetovno podjetje v panogi filma in televizije, potekalo skrito pred očmi javnosti v zaprtih kanalih v telekomunikacijski aplikaciji Telegram.

Kakršnih koli podatkov o podjetju Conti na spletu, razen na spletni strani alconti.com in profilih Conti na družbenih omrežjih, ni mogoče najti. O podjetju, domnevno zelo uspešnem in z vplivnimi povezavami v svetu šovbiznisa, ni nikoli poročal tako rekoč noben medij.

Conti se predstavlja kot filmska platforma, a je domnevna povezava s svetom šovbiznisa le krinka za investicijsko shemo. Promocijski materiali za (potencialne) slovenske vlagatelje so obenem prepredeni s slovničnimi napakami in nelogičnimi besednimi zvezami, kar je pokazatelj, da gre najverjetneje za (slabe) prevode iz drugih jezikov. Foto: Posnetek zaslona

Slovenska skupina vlagateljev v Conti ima več kot 11 tisoč članov. Dostop do nje je bil do tega tedna mogoč izključno z registracijo uporabniškega računa v aplikaciji Conti Entertain in pošiljanjem dokazila osebi z imenom "Anlina". Ali so v Conti vlagali tudi slovenski uporabniki in uporabnice, ki niso bili člani oziroma članice skupine, ter koliko jih je bilo, ni znano.

Slovenskim vlagateljem v Conti so vodilni za plačevanje za najdražje "investicijske" pakete, ki so stali več tisoč evrov, obljubljali bajne nagrade. Podjetje Conti naj bi namreč razpolagalo z milijoni evrov za nagrajevanje članov in jih mednje razdeljevalo na tak način. Foto: Posnetek zaslona

Kmalu po zaustavitvi izplačil je bila dvosmerna komunikacija v slovenski skupnosti na Telegramu utišana. Uporabnikom in uporabnicam pošiljanje sporočil v skupino ni več dovoljeno, to lahko počnejo le še administratorji. Tudi po zaustavitvi izplačil so Slovenke in Slovence v skupini sicer še naprej pozivali, naj v Conti vlagajo še več denarja.