Sta Harry in Meghan "ukradla" vzdevek princa Georgea? #video

Ko sta vojvoda in vojvodinja Susseška v sredo javnosti končno obelodanila ime, ki sta ga nadela sinu, se je dvignila marsikatera obrv. Kmalu zatem pa so britanski mediji začeli polniti stolpce z domnevami, kako sta se domislila imena Archie.

Princ Harry in njegova žena Meghan Markle sta v sredo sporočila, da je njunemu novorojenemu sinu ime Archie Harrison Mountbatten-Windsor. In če je njegovo srednje ime Harrison nekako logično, pomeni namreč Harryjev sin, je prvo ime, Archie, nedvomno nenavaden izbor za člana kraljeve družine, kjer imena za dojenčke običajno izbirajo iz ožjega nabora tradicionalnih imen.

Je to res vzdevek princa Georgea?

Britanski mediji pa so se ob razglasitvi imena novorojenčka spomnili na januarsko zgodbo o tem, da naj bi bil Archie vzdevek princa Georgea, najstarejšega otroka princa Williama in Kate Middleton.

Takrat je tabloid The Sun objavil zgodbo neke ženske, ki je na sprehodu srečala Georgea in njegovo sestro Charlotte z njuno babico, Katino mamo Carole Middleton. Ženska je tabloidu razkrila, da se je z malim princem zapletla v pogovor, potem ko si je zaželel pobožati njenega psa.

Princ George s sestro Charlotte Foto: Getty Images

"Vprašala sem ga, kako mu je ime, čeprav sem to seveda vedela," je povedala, "na moje presenečenje pa mi je s širokim nasmehom rekel: 'Ime mi je Archie'."

Zdaj so se seveda pojavila ugibanja, ali sta si Harry in Meghan prisvojila Georgeev vzdevek, čeprav ob tem ni jasno, ali se je George le šalil ali je to bil dejansko vzdevek, ki so mu ga nadeli. Po drugi strani pa je možno tudi, da sta Harry in Meghan takrat že imela izbrano ime za svojega otroka in ga je George preprosto slišal med kakšnim pogovorom.

Foto: Getty Images

Archie je na Otoku trenutno zelo priljubljeno otroško ime

Archie izvira oziroma je okrajšava imena Archibald, ki pomeni "pristen" in "drzen" in je bilo pogosto ime med škotskim plemstvom. Danes velja za precej staromodno, medtem ko je Archie v zadnjih letih na Otoku postalo zelo priljubljeno otroško ime. Kot piše revija Time, je bilo leta 2017 v Angliji in Walesu na 18. mestu najbolj priljubljenih imen za fante.