Princ George je velik oboževalec Shakire

Princ William je v nedavnem intervjuju omogočil redek vpogled v svoje družinsko življenje. Razkril je, da je v njihovi hiši vsako jutro mini pevska in plesna zabava. Na kraljevem seznamu pesmi so Shakira, AC/DC in Tina Turner.

Bodoči prestolonaslednik je za revijo Town & Country povedal, da ga presenečena, kako zelo so njegovi trije otroci podedovali ljubezen do glasbe. "Večino juter je med Georgeem in Charlotte velik boj glede tega, katera pesem se bo zjutraj predvajala. Poskrbeti moram, da pride vsak dan eden na vrsto."

Princ George in princesa Charlotte obožujeta glasbo in ples. Foto: Getty Images

Poleg glasbe so njegovi otroci veliki ljubitelji plesa. "Vsako jutro je veliko gibanja z boki in veliko preoblačenja. Charlotte teče po kuhinji v svojem baletnem dresu in copatkah, Louis pa ji sledi in jo oponaša. Čisto sta zmešana. Ampak to so ti pristni trenutki, ko otroci iz srca pojejo in plešejo ter preprosto uživajo v svojem otroštvu."

Mali prestolonasledniki trenutno najbolj obožujejo Shakiro in njeno pesem Waka Waka (This Time For Africa). Na njihovem seznamu pesmi sta še rock himna iz leta 1990 Thunderstruck zasedbe AC/DC in uspešnica Tine Turner The Best, ki Williama spominja na pokojno mamo, princeso Diano.

V avtu je s sinovoma glasno prepevala tudi princesa Diana. Foto: Reuters

Strastna pevka tudi princesa Diana

"Ko sem bil mlajši, sva bila z bratom Harryjem v internatu. In moja mama nama je predvajala najrazličnejše pesmi, da bi pregnala tesnobo pred vrnitvijo v šolo. Ena od pesmi, ki je ostala z menoj ves ta čas in ki si jo še danes kdaj na skrivaj zavrtim, je pesem The Best Tine Turner. Sedeti na zadnjih sedežu avtomobila in na ves glas prepevati to pesem se mi je zdel pravi družinski trenutek," je povedal.

"Moja mama je z mano pela na ves glas. Če je bil z nami v avtu policist, je pel tudi on." Pesem ga zato popelje nazaj v tisti čas in obudi spomine na Diano.

